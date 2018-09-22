  1. 首頁
  2. 國際

習近平想繼續玩貿易戰？中國拒絕美國協議提案

《華爾街日報》及《路透社》等媒體報導，中國拒絕和美國舉行部長級會談，討論雙邊貿易問題。

By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/09/22 14:03
習近平造神運動（美聯社）

習近平造神運動（美聯社）

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)《華爾街日報》及《路透社》等媒體報導，中國拒絕和美國舉行部長級會談，討論雙邊貿易問題。

日本經濟新聞》引述《華爾街日報》及《路透社》報導，表示中國似乎不希望於美國24日發動制裁後，馬上與其展開協議，因此透過美中對話解決貿易問題的可能性，似乎又降低了。

報導回顧，中國商務部在13日，曾表示接受美方的提案，在9月下旬於華府進行協議，但在川普於17日，對中國發動新一波制裁後，中國馬上進行反擊，並表示不會接受重展協議。對此，川普表示，希望自己能和習近平，一同解決貿易問題，可能暗指希望舉行高峰會。

詳細過程可參考我們先前報導，以下節錄部分内容。

（發稿時間：2018/09/19 09:10）

日本《NHK》報導，中國政府宣佈，將同樣在24日，對美國進口至中國的600億美元貨品，最高課徵10%的關稅。報導整理，若中國制裁措施得以實現，則美國進口至中國的70%以上的商品，都會成為本次新制裁的對象。

對此，川普在推特上指控，中國試圖以打擊美國農民、工人等群衆的方式，來影響期中選舉，但他強調，這些民衆都是愛國者，並了解中國多年以來，都在貿易上佔美國便宜。川普警告，美國馬上就會發動新一波制裁，打擊中國農民和工人，以示報復。

不過，日本《產經新聞》分析，中國國内其實已經開始受到貿易戰打擊，因此中國共産黨高層，似乎偷偷希望著這場對抗能早日結束。

《產經新聞》舉例，中國8月新車成交數量，比去（2017）年同期下降3.8%，是連續第二個月下降。報導引述《路透社》報導，貿易戰為中國景氣帶來的不確定性，可能是讓消費者採取謹慎態度的原因。

另外，根據報導，英國調查公司公佈的統計，以及上海股價，也都顯示投資人和企業，都對貿易戰感到相當擔憂。

習近平想繼續玩貿易戰？中國拒絕美國協議提案