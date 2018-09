習近平想繼續玩貿易戰？中國拒絕美國協議提案

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)《華爾街日報》及《路透社》等媒體報導,中國拒絕和美國舉行部長級會談,討論雙邊貿易問題。

《日本經濟新聞》引述《華爾街日報》及《路透社》報導,表示中國似乎不希望於美國24日發動制裁後,馬上與其展開協議,因此透過美中對話解決貿易問題的可能性,似乎又降低了。

報導回顧,中國商務部在13日,曾表示接受美方的提案,在9月下旬於華府進行協議,但在川普於17日,對中國發動新一波制裁後,中國馬上進行反擊,並表示不會接受重展協議。對此,川普表示,希望自己能和習近平,一同解決貿易問題,可能暗指希望舉行高峰會。

詳細過程可參考我們先前報導,以下節錄部分内容。

(發稿時間:2018/09/19 09:10)

日本《NHK》報導,中國政府宣佈,將同樣在24日,對美國進口至中國的600億美元貨品,最高課徵10%的關稅。報導整理,若中國制裁措施得以實現,則美國進口至中國的70%以上的商品,都會成為本次新制裁的對象。

對此,川普在推特上指控,中國試圖以打擊美國農民、工人等群衆的方式,來影響期中選舉,但他強調,這些民衆都是愛國者,並了解中國多年以來,都在貿易上佔美國便宜。川普警告,美國馬上就會發動新一波制裁,打擊中國農民和工人,以示報復。

China has openly stated that they are actively trying to impact and change our election by attacking our farmers, ranchers and industrial workers because of their loyalty to me. What China does not understand is that these people are great patriots and fully understand that.....

.....China has been taking advantage of the United States on Trade for many years. They also know that I am the one that knows how to stop it. There will be great and fast economic retaliation against China if our farmers, ranchers and/or industrial workers are targeted!