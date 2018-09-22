中秋連假首日 午後國道部分路段仍壅塞

中秋連假首日，交通部高公局今（22）日表示，今天上午國道有多路段塞車，午後國3部分南下路段及國5南下南港系統-坪林路段仍可能出現車多壅塞情形。



中秋連假第一天，高公局今天中午以新聞稿表示，今天上午7時到12時實施高乘載管制措施，管制啟動前吸引部分車潮湧入國道，造成西部國道桃園、新竹地區及國5南港、坪林等路段車多壅塞。



根據高公局統計，上午國道時速低於40公里路段包括，國1南下楊梅-新竹系統、湖口服務區至竹北、王田至彰化，國3南下土城-龍潭、國5坪林至頭城等路段，其餘路段大致行車正常。



高公局預估，今天下午1時到傍晚5時國1、國3部分南下路段及國5南下南港系統-坪林路段可能出現車多壅塞情形，建議用路人上路前透過旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，避免塞車。



另外，昨天首次試辦國道5號清晨6時至下午3時暫停收費，實施期間車流狀況大致正常，整體趨勢與去年同期相似，南下交通量略有增加，其中以下午1時後交通量增加較為明顯，國5及鄰近的國3交通狀況與去年同期及一般日週五類似，沒有因國5暫停收費導致加劇壅塞。