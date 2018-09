傳下週與中國簽主教任命協議　梵蒂岡強調「外交上承認台灣」

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)梵蒂岡與中國在主教任命一事上爭論已久,如今傳出雙方最快將於下週簽訂任命協議,對此梵蒂岡強調,這項協議是關於主教的任命,跟台灣沒有關係,在外交上梵蒂岡仍舊承認台灣。

路透報導,若簽訂協議,意味著梵蒂岡與中國斷交70年來,中國地區所有主教將首次承認教宗的權威。

報導指出,今年以來,梵蒂岡與中國持續進行雙邊會談,位階僅次於教宗的教廷國務院長帕洛林(Pietro Parolin)是重要推手之一。帕洛林表示,他希望主教任命協議能在「不久的將來」簽署完成。

報導引述消息人士透露,該協議簽訂時間是在下週,這將使梵蒂岡在中國的主教任命上有發言權,且教宗擁有最終否決權。

梵諦岡和中國若簽訂這項協議,將是一項歷史性的突破,外界更將此視為雙方恢復外交關係的前奏。

對於傳聞中的協議,已退休的香港樞機主教陳日君相當不滿,他週四(20日)接受路透訪問時指出,「我不認為他(帕洛林)有信仰,以世俗的說法而言,他只是個好外交官」,

陳日君認為梵諦岡與中國正在進行「秘密交易」(secret deal),他直批「這是將羊群送入虎口,這是難以置信的背叛」,

