傳下週與中國簽主教任命協議　梵蒂岡強調「外交上承認台灣」

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）梵蒂岡與中國在主教任命一事上爭論已久，如今傳出雙方最快將於下週簽訂任命協議，對此梵蒂岡強調，這項協議是關於主教的任命，跟台灣沒有關係，在外交上梵蒂岡仍舊承認台灣。

路透報導，若簽訂協議，意味著梵蒂岡與中國斷交70年來，中國地區所有主教將首次承認教宗的權威。

報導指出，今年以來，梵蒂岡與中國持續進行雙邊會談，位階僅次於教宗的教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）是重要推手之一。帕洛林表示，他希望主教任命協議能在「不久的將來」簽署完成。

報導引述消息人士透露，該協議簽訂時間是在下週，這將使梵蒂岡在中國的主教任命上有發言權，且教宗擁有最終否決權。

梵諦岡和中國若簽訂這項協議，將是一項歷史性的突破，外界更將此視為雙方恢復外交關係的前奏。

對於傳聞中的協議，已退休的香港樞機主教陳日君相當不滿，他週四(20日)接受路透訪問時指出，「我不認為他(帕洛林)有信仰，以世俗的說法而言，他只是個好外交官」，

陳日君認為梵諦岡與中國正在進行「秘密交易」(secret deal)，他直批「這是將羊群送入虎口，這是難以置信的背叛」，

“They’re giving the flock into the mouths of the wolves. It’s an incredible betrayal,” he said.

陳日君甚至認為帕洛林應該為此辭職下台。帕洛林則回應「沒有必要激烈譴責和抗拒」。