3D列印手槍發明人被抓到了！ 移民署：將安排儘速返回美國

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）遭控與未成年少女性交易的美國3D列印槍支發明人科迪·威爾森（Cody R. Wilson）日前傳出於9月6日持觀光簽證入境台灣，當日入住文華東方飯店。由於其護照已被美方註銷，移民署組成專案小組掌握行蹤，於昨（21）日下午逮捕威爾森，並送至移民署台北市專勤隊。移民署表示，將以適當方式安排威爾森儘速返回美國。

本次美國德州警方在接獲律師通報，並與一名16歲少女訪談後，前往拘捕美國3D列印手槍發明人科迪·威爾森（Cody R. Wilson），卻發現他已離開美國飛往台灣。美方根據《梅根法案（Megan's Law）》在有性犯罪的前科犯入境台灣時，向我方通報。

移民署表示，9月20日接獲美方通報後，查出威爾森9月6日透過免簽證合法來台，但在台期間由於美國法院發出通緝令，並註銷其護照，威爾森已無合法在台簽證。移民署在接獲羅斯福路一家房仲公司通報後，派員前往確認，鎖定威爾森行蹤，並將情資提供給刑事局國際科。

埋伏員警於9月21日下午逮捕威爾森，並將其送至移民署台北市專勤隊。

移民署表示，由於威爾森的護照已被註銷，依我國移民法規定他已不具在台合法停留身份，移民署依法提供他21日晚間適當的休息處所，美國在台協會也將儘速核發旅行文件，將以適當方式安排威爾森儘速返回美國。

科迪·威爾森（Cody R. Wilson）（圖片來源：移民署提供）