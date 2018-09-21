國家災防日演練 蔡英文：臺灣災害應變仍需加強

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）今（21）日是年度「國家災防日」，總統蔡英文出席消防救災動員演練時表示，日前豪大雨引起的水災，突顯出臺灣災害應變能力仍有進步的空間，政府將在未來一年完成通盤檢討與規劃改革，並在明年國家防災日驗收成果。

蔡總統週五前往國軍松山基地指揮部出席「年度國家災防日：大規模震災消防救災動員演練」。

提及日前中南部的823水災及月初北部的大豪雨，蔡總統表示，這「突顯出臺灣災害應變體制仍有更進一步強化的空間」，行政院將盤點現有防災體系還可以更精進的地方，逐步建構一體化「全災型應變體系」，讓中央部會及地方政府之間，面對各種天災都要有共通的作業標準，即時流通資訊、妥善分工合作。

蔡總統接著表示，與應變同樣重要的是預防，除了必須在國土規劃上落實防災設計，也需要加強災害的風險溝通，用民眾容易理解的話來傳遞訊息，「這些通盤檢討與改革措施將會在一年內規劃完成。明年國家防災日就是驗收成果的時刻。」

蔡總統也呼籲國人一起面對大規模災害和極端氣候帶來的挑戰，隨時做好防災準備，讓臺灣成為「具有抗災韌性」的國家。明（2019）年是921地震20週年，也是莫拉克風災10週年，「身處臺灣，我們千萬不能忽視重大自然災害發生的可能性。」

蔡總統提及，災害預防與應變需要全體國人共同參與，「災防告警」訊息發送系統的運作，已經越趨完善，但也呼籲國人養成習慣，當災害警訊發布時，依據政府資訊，配合相關單位來應變。