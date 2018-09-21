證券櫃檯買賣中心於21日、召開第9屆第3次董事、監察人聯席會議

證券櫃檯買賣中心於今（21）日下午召開第9屆第3次董事、監察人聯席會議，會中討論通過2件規章修正案及4件股票上櫃申請案。相關規章修正案重點如下：

一、為協助我國重大公共建設、離岸風電建設及其它綠能產業取得中長期資金，爰修正「外國有價證券櫃檯買賣審查準則」及「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」部分條文，放寬外國發行人來台發行新台幣計價外國債券之資格條件，並建立分級管理制度。

二、為合理反映外國債券發行資訊登錄與揭示系統作業及維護成本，爰增訂「證券商自行買賣外國債券交易辦法」第16條之1，訂定相關收費之法源與核定程序。

另外亦討論通過4件股票上櫃申請案：

一、円星科技股份有限公司（股票代號：6643），主要從事積體電路矽智財（Silicon Intellectual Property）之技術研發及授權服務業務。

二、大詠城機械股份有限公司（股票代號：4538），主要從事鐵鑄件之製造及銷售，應用於各式切削工具機(如車床、銑床)及其他產業機械(如金屬成型機、PCB鑽孔機)之結構件(如主軸頭、立柱、工作臺、鞍座、底座等)。

三、精湛光學科技股份有限公司（股票代號：2070），主要從事扣件（螺絲、螺帽類產品，又稱為緊固件）光學影像篩選機及扣件成型機之研發、製造及銷售。

四、普鴻資訊股份有限公司（股票代號：6590），主要從事金融業系統之建置，包含支付應用(如：為銀行建置周邊系統，並將系統連結至中央銀行、財金資訊(股)公司及票據交換所等官方金融單位等)、金融應用(如：ATM設備控制及管理、銀行對銀行或銀行對各項業務主管機關跨系統間之檔案交換作業及金融監理法規系統建置等)及資訊安全等系統建置，並提供委外人力服務予客戶。