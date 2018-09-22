想更有自信？演說家5方法 打破你的「上台恐懼症」！

（台灣英文新聞／ 蔣佩庭 綜合外電報導）一位專業的演講者，知道要怎麼在「上台恐懼症」中仍舊自信地，完成一項可圈可點報告。

研究公司蓋洛普（Gallup）研究並擬出「人類恐懼排行榜」，其中蛇穩坐第一，而「在公共場合演講」位居第二，遠超過蜘蛛、老鼠、懼高症，令人驚訝！

不過，演說家斯科特•伯昆（Scott Berkun）指出：「害怕或緊張並不意味著你不能擁有自信。實際上，你可以同時緊張和自信！」

因此，商業新聞媒體《Business Insider》整理了5點，讓想在報告時更有自信的你，有方可循！

1.準備一份架構縝密的報告！

若你深知你的報告，具強烈動機、思緒、邏輯緊密清楚，那麼你更有可能充滿自信地在大家面前報告。

因此，你要在會議前撥空優化你的報告。除此之外，整理文稿非常耗時，所以要督促自己按照計畫行事，不要拖到最後一刻！

2.報告分3段，前後打安全牌！

如同搭飛機般，起飛降落最危險，亂流發生在航行途中最安全！

因此，在報告開始與結束時，愈簡單平穩愈好。因為這會幫助你在開始時安定、又能夠不以爭議結束報告。所以，要安排那些困難、棘手的問題在報告中間。

3.再三確認「數據」千萬別出錯！

數據可說是報告中最具殺傷性的部分，許多大企業主管傾向於關注數據。因此，如果數據正確，可以提升提案被批准的機率；反之，若數據有誤，要讓他們點頭答應，便是難上加難！

所以，在報告前再三確認這兩件事：

我的數字正確嗎？例如：13,463與13,436長得非常相似 數據的「背景資料」例如：「34%的市場占有率」的時間點、市場區域…等等

4.不妨「試個水溫」？！

「試水溫」是一份成功報告的關鍵之一，在會議開始前應該去找關鍵人物試試水溫！

採取這種「試水溫」步驟可以幫助你事先說服核心人物，進而提高你報告的成功率。

除此之外，若主管對你的提案採取正面態度，也會增加你的信心。當然，主管的建議，讓你也有機會修正提案。

5.記住！你是專家！

在報告前，將自己置於正確的思維框架中非常重要！也就是告訴自己：「你是專家，你比會議室中的任何人，都更了解報告主題！」

當你「成為」專家時，你的觀點就此改變。如果有人提問，你知道怎麼樣回答；如果有人提出想法，你知道為什麼他的想法不理想。

自信是「完美報告」中的靈魂人物，而建立自信最好的方式就是下苦功準備、報告3階段拿捏得當、再三檢查不出錯、記得試水溫、最後提醒自己是專家！