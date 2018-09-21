(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)國人近日赴歐洲，請注意虎頭蜂肆虐。

《CNN》介紹，自從虎頭蜂在2004年，被帶入法國後，就快速擴散至西班牙及英國等周邊國家。

法國《當地》報導，本周有一名居於法國諾曼底的男子，遭虎頭蜂叮咬死亡。另外，根據報導，法國還有相當多起類似叮咬事件發生，例如一位農民在進入車子時被叮，引起過敏死亡。

根據報導引述法國芒什省統計，在這3個月中，共有180人被虎頭蜂叮咬，甚至有一人還被叮15次。另外，該省内目前已經發現2230個虎頭蜂蜂巢，可見其擴散情況嚴重。

《當地》介紹，虎頭蜂在4月到11月期間，最為活躍，8月及9月則是巔峰，而在冬天它們則會失去活力，請赴歐民衆小心。

以下是我國衛生福利部對於遭虎頭蜂叮咬時臨床反應説明。

1.非過敏性反應：被叮咬的地方會出現疼痛、刺激感、癢及紅腫的症狀。而大多的症狀會在數小時內緩解。 2.毒性反應：常發生在被多次叮咬之後，這是因為毒素的累積而引起，它的症狀包括水腫、倦怠感、嘔吐、腹瀉、頭痛、低血壓、抽筋、意識不清及急性腎衰竭；少數病人還會有延遲性反應，包括溶血反應、凝血異常、血小板減少、橫紋肌溶解、肝功能異常及瀰漫性血管內病變等。 3.過敏反應：只對毒素中的物質過敏所引起，局部反應及全身性過敏反應皆可見，包含蕁麻疹、血管水腫、上呼吸道水腫、氣喘、支氣管緊縮等等類似氣喘反應，嚴重者會引起低血壓、休克而死亡。

詳細情形請致電 (02)2706-5866 詢問。

虎頭蜂肆虐歐洲 3個月内有180人被叮多人死亡