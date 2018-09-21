本週發行量加權股價指數漲幅約為0.96%、上市股票總市值達32.96兆元

根據臺灣證券交易所統計，2018年9月21日發行量加權股價指數收盤為10,972.41點，較上週(2018年9月14日)的10,868.14點上漲104.27點，漲幅約為0.96%，台灣50指數收盤為8,409.88點，較上週的8,351.56點上漲58.32點，漲幅約為0.70%，寶島股價指數收盤為12,495.13點，較上週的12,389.33點上漲105.80點，漲幅約為0.85%。產業別指數方面，漲幅以油電燃氣類指數上漲10.89%為最大，跌幅以光電類指數下跌7.04%為最大，未含金融類指數上漲65.55點，漲幅約為0.72%，未含電子類指數上漲489.84點，漲幅約為3.24%，未含金融電子類指數上漲454.25點，漲幅約為3.53%。

本週集中交易市場總成交金額為6,336.15億元，全體上市股票成交金額為5,921.53億元，股票成交量週轉率為1.48%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，電子零組件類1,536.16億元，占全體上市股票交易金額25.94%

第二名，半導體類1,126.94億元，占全體上市股票交易金額19.03%

第三名，光電類687.27億元，占全體上市股票交易金額11.61%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類6.52%

第二名，光電類2.57%

第三名，電機機械類2.45%

累計今年年初開盤迄今共178個交易日，集中市場總成交金額為24兆4,422.89億元，市場日平均成交金額為1,373.16億元，股票成交量週轉率為62.73%，股票日平均成交量週轉率為0.35%。

2018年9月21日全體上市公司市場總值為新台幣32兆9,644.94億元，較上週(2018年9月14日)市值32兆6,536.43億元增加3,108.51億元，增幅約為0.95﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)