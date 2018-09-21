證交所攜手工研院赴越南招商、提供臺商一站式服務

為推動「新南向國家」臺商回臺上市，強化臺灣與新南向國家之連結，證交所今年緊鑼密鼓赴新加坡、馬來西亞、泰國、越南、中國大陸及澳洲等招商，本次於9月20日在越南胡志明市與中國信託證券共同舉辦「前進臺灣資本市場說明會」，以增進新南向國家企業對臺灣資本市場的瞭解及促進雙方交流。證交所由簡立忠總經理帶隊，透過證交所與中介機構解說及意見交流，讓越南臺商更瞭解臺灣資本市場之優勢，總計吸引當地近30家有意上市臺商企業踴躍參加，獲得熱烈迴響。

證交所簡立忠總經理表示，證交所在過去推動臺商上市的過程中，發現許多臺商普遍面臨升級轉型之問題（如工業4.0），為有效協助企業提升其經營體質，擴大其營運規模及鼓勵申請上市，並對臺商的服務窗口擴大納入金融機構海外分支機構及產業技術單位。本次證交所與工研院及當地金融機構共同合作，協助企業進行籌資、升級及轉型，以提供臺商一站式完整服務，擴大營運規模，提升越南臺商與臺灣資本市場之連結。

證交所積極爭取於新南向國家深耕已久之臺商及優質外國企業來臺上市，目前已有7家東協地區外國企業在臺灣上市，已申報上市輔導之公司來自東協市場占比亦已顯著提升至20%，顯見證交所近年深耕新南向國家已見成效。臺灣與越南雙邊經貿關係密切，2017年雙邊貿易總額達到136億美元，臺灣是越南第五大貿易夥伴，且截至2017年底，臺灣累計投資越南金額達309.1億美元，占比約10%，為外人累計投資第四大國，希冀未來透過資本市場之牽線，促成經貿合作、人才交流、資源共享等，深化和新南向國家的連結，響應政府積極推動的新南向政策。

藉由此次招商說明會，讓臺商瞭解臺灣資本市場近況與來臺上市最新動態，透過上市機制協助臺商企業籌資、轉型、升級、永續經營；截至2018年度8月底為止，在臺掛牌的第一上市公司計有71家，預計到今年底之前尚有4家外國企業上市掛牌；以上市後表現來看，2017年全體第一上市公司平均本益比為19.60倍，全年週轉率為225.69%。來自新南向國家之個股亦獲得投資人肯定，例如來自越南之豐祥-KY、泰昇-KY，市值自上市後一路攀升，顯見在臺灣掛牌的第一上市公司受投資人青睞，臺灣資本市場作為企業上市籌資之平臺，不僅可協助企業擴大營運、穩健成長，亦可提供投資人更多投資標的、共享企業成功之果實，創造雙贏。