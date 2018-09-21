市場最夯！北富銀推出「9愛揪團」最高年息5%美元高利定存  

中美貿易戰未歇，驅使市場避險情緒升溫，進而推動美元走高。 看好美元續強，為提供客戶更多元的資產配置選擇， 台北富邦銀行推出「9愛揪團」最高年息5%美元高利定存專案， 只要揪滿8人同團承作，即可享有美元3個月定存年息5%的超夯利 率。由於承作門檻低、利率高， 預計將在市場上掀起新一波揪團熱潮。

北富銀分析美元走勢指出，近期阿根廷披索、 土耳其里拉與印尼盾均重貶，新興市場震盪加劇投資人避險情緒， 促使資金持續流入美元，截至今年9月初美元指數已漲達3.4%。 加上聯準會關心的通膨指標「核心PCE物價指數」已達6年高點， 消費者支出穩步增長，這些跡象都顯示美國本月再度升息機率提高， 若屆時如外界預期升息，將帶動美元再度攀升。

北富銀執行副總黃以孟表示，美元為世界強勢貨幣， 幣值穩定且定存風險低，再搭配高利方案， 能夠在穩健獲利的同時又保有資金靈活度，進可攻退可守， 是十分適合大眾的理財方式。本次推出的「9愛揪團」 美元高利定存，將單筆承作門檻設定為美元5千元起， 搭配親友揪團， 希望讓更多客戶體驗多元幣別配置在個人理財規則的好處與優勢。

「9愛揪團」活動分為兩階段，即日起~9/30是「登錄期」， 民眾在此期間到活動網頁進行登錄，即可在10/1透過登錄的手機 號碼收到開團序號；10/2~10/31為「揪團期」， 民眾可以把收到的開團序號發送給親朋好友進行揪團， 只要在揪團活動期間持開團序號，以新資金(註)臨櫃申辦美元定存 ，就能享有美元3個月定存優惠年息。每團以10人為限， 凡同一開團序號進行申辦，累計滿2人可享優惠年息2.5%，滿4 人可享優惠年息3%，滿8人則可享有年息5%的超夯利率！ 有美元布局需求的民眾不妨把握活動機會，為資金作更有利的規劃。