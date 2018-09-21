中華電信今開賣iPhone XS、iPhone XS Max  

中華電信今(21)日正式宣布iphone xs系列新機開賣，中華電信鄭優董事長現場送出首購客戶禮iphone xs max 512g...
中華電信iphone xs開賣會首購客戶，申辦iphone xs系列新機並獲鄭優董事長加碼送金色iphone... (中華電信提供)
中華電信鄭優董事長(中)、謝繼茂總經理(左)以及行動通信分公司陳明仕總經理(右)正式宣布開賣iphone xs系列新機！(中華電信提供)
中華電信鄭優董事長(左6)、謝繼茂總經理(右5)以及行動通信分公司陳明仕總經理(左5)共同迎接果迷，申辦iphone xs系列新機(中華電
中華電信今(21)日起於全台560餘間指定門市及中華電信官網同步銷售iPhone XS、iPhone XS Max，並於台北信義威秀服務中心舉辦iPhone XS系列新機開賣會，現場客戶排隊申辦，買氣十足，首購客戶於91小時前即開始排隊並拔得頭籌。中華電信董事長鄭優現場更大方送出首購客戶禮iPhone XS Max 512GB新機一支(價值52,900元)，以及加碼好禮AirPods價值(價值5,490元)。驚喜不僅如此，中華電信針對現場排隊民眾加碼抽出Apple Watch Series 3(GPS+Cellular) (價值12,500元)之獎項，首購客戶現場也馬上被幸運抽出，等同於一口氣直接拿走中華電信3項大獎，總價值超過70,000元，幸運指數爆表！
iPhone XS、iPhone XS Max超大螢幕配中華電信超快網速！
中華電信董事長鄭優表示：「中華電信開賣iPhone至今11年，一路走來堅持提供客戶最優質的網路品質與最實在的資費方案，感謝全台果迷客戶對中華電信的支持。中華電信行動網速勇奪多項國際報告的冠軍，搭配iPhone XS、iPhone XS Max的超大螢幕，勢必能帶給客戶絕佳的網路體驗！」
此外，於今日開賣會現場成功申辦iPhone XS系列新機的客戶，可加碼抽掃地機器人、iPhone XS手機殼、玻璃保護貼、Beats揚聲器等獎項，加上首購客戶的加碼贈禮iPhone XS Max 512GB、AirPods、及針對現場排隊民眾加碼抽出的Apple Watch Series 3(GPS+Cellular)，中華電信現場大手筆直接送出近20萬元好禮。
另外，中華電信也提供現場辛苦排隊的果粉，《FOX+》線上影音徹夜免費看，以及貼心小禮物、宵夜與早餐。中華電信寵i果粉始終如一，回饋客戶優惠最實在。
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