中華電信今開賣iPhone XS、iPhone XS Max  

中華電信今(21) 日起於全台560餘間指定門市及中華電信官網同步銷售iPhon e XS、iPhone XS Max，並於台北信義威秀服務中心舉辦iPhone XS系列新機開賣會，現場客戶排隊申辦，買氣十足， 首購客戶於91小時前即開始排隊並拔得頭籌。 中華電信董事長鄭優現場更大方送出首購客戶禮iPhone XS Max 512GB新機一支(價值52,900元)， 以及加碼好禮AirPods價值(價值5,490元)。 驚喜不僅如此，中華電信針對現場排隊民眾加碼抽出Apple Watch Series 3(GPS+Cellular) (價值12,500元)之獎項，首購客戶現場也馬上被幸運抽出， 等同於一口氣直接拿走中華電信3項大獎，總價值超過70, 000元，幸運指數爆表！

iPhone XS、iPhone XS Max超大螢幕配中華電信超快網速！

中華電信董事長鄭優表示：「 中華電信開賣iPhone至今11年， 一路走來堅持提供客戶最優質的網路品質與最實在的資費方案， 感謝全台果迷客戶對中華電信的支持。 中華電信行動網速勇奪多項國際報告的冠軍，搭配iPhone XS、iPhone XS Max的超大螢幕，勢必能帶給客戶絕佳的網路體驗！」

此外，於今日開賣會現場成功申辦iPhone XS系列新機的客戶，可加碼抽掃地機器人、iPhone XS手機殼、玻璃保護貼、Beats揚聲器等獎項， 加上首購客戶的加碼贈禮iPhone XS Max 512GB、AirPods、 及針對現場排隊民眾加碼抽出的Apple Watch Series 3(GPS+Cellular)， 中華電信現場大手筆直接送出近20萬元好禮。

另外，中華電信也提供現場辛苦排隊的果粉，《FOX+》線上影音 徹夜免費看，以及貼心小禮物、宵夜與早餐。 中華電信寵i果粉始終如一，回饋客戶優惠最實在。

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