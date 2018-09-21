國人近5成運動量不足 善用通勤、等待時間 運動量輕鬆達標

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）WHO指出，全球每年有超過320萬死亡人數與身體活動不足有關，根據國健署調查結果顯示，13歲以上國人近5成身體活動量未達標。民眾不運動的理由不外乎沒時間、工作太累和懶惰，但其實利用日常生活通勤或等候之零碎時間，隨時隨處都可進行身體活動，每天累積30分鐘，即可達到WHO建議之每週身體活動量。

WHO建議，18至64歲成人，每週需進行150分鐘以上中等強度身體活動，而65歲以上銀髮族每週除了累計至少150分鐘中等費力運動，並建議每週進行3次促進平衡及防跌之運動。

國健署於今(21)日在台北車站舉辦「沒時間運動，通勤動次動」快閃活動，發布及推廣45秒的「動動通勤」影片，推廣民眾運用「踏步爬梯」、「踮腳翹腳」、「抬頭抬手」、「手腳伸展」、「軀幹旋轉」等5招，讓自己處處可動，時時都動。

影片來源：國健署。

第1招-踏步爬梯：隨處可做原地踏步，或走樓梯上下樓，可增加心肺耐力，每次進行5至10分鐘，可以分段累計至每天30分鐘。

第2招-踮腳翹腳：墊起腳尖、翹起腳板的動作，可以增加平衡力及下肢肌力，每次作10下，1天累計30下。

第3招-抬頭抬手：不要再作低頭族！拿起手機，左右手輪流，固定10秒，1天累積30下，增加上肢肌力，減少肩頸痠痛。

第4招-手腳伸展：進行上肢、手腕、腿部肌群伸展，每次作10下，1天累計30下，增加身體柔軟度。

第5招-軀幹旋轉：坐姿時，可以進行軀幹左右旋轉，每次作10下，1天累計30下，增加柔軟度，訓練核心肌群改善姿勢。

此外，即日起至10月19日止，至國健署臉書觀看影片並完成線上問卷填答，還有機會獲得運動毛巾及乾濕兩用運動收納背包。