第15屆「校園證券投資智慧王」即將起跑、同學們準備報名參加啦！

由臺灣證券交易所為大專院校學生量身訂做的證券投資知識競賽活動-「校園證券投資智慧王」，今年即將邁入第15屆了，本項競賽活動辦理以來，一直受到全國各大專院校的熱烈支持與參與，為感謝各校的熱情參與，本屆特別邀請上屆全國參賽隊伍數最多的12所大專院校擔任協辦單位，一起來共襄盛舉，參賽隊伍規模預期將比往年更加盛大。

本活動係為提升大專學生對證券市場的認識，並建立正確的投資理財觀念，競賽題目融合了證券交易相關法規與實務、證券投資與財務分析等知識，並將如何從相關網頁查詢資料的實作題納入競賽答題中，有助於同學藉由參加競賽爭取獎學金外，同時為金融證照測驗作準備，激發學生的學習興趣和增加未來職涯的信心，一舉數得。

本(15)屆獎勵措施除了參賽隊伍有機會爭取到初賽最高1萬元及決賽冠軍6萬元、亞軍2萬元等金額之獎學金外，各分區網路初賽前3名隊伍之指導老師亦可分別獲得獎勵金(5,000元、4,000元及3,000元)，另外本屆特別增加各分區報名總隊數前3名學校之獎勵補助金，金額分別為10,000元、8,000元及6,000元，歡迎學校及老師鼓勵同學踴躍報名參加。

本(15)屆競賽將於10月1日至11月12日開放報名(一律採網路報名)，競賽方式採「網路初賽」及「複賽暨總決賽」二階段進行，網路初賽訂於11月28~30日連續3天舉行，各區網路初賽前8名晉級隊伍將受邀於12月27日齊聚臺北101大樓證交所參加「複賽暨總決賽」活動，爭取最高榮譽。

歡迎各大專院校在籍學生（含碩博士、外籍、陸籍、交換生），3人1隊踴躍組隊報名參加(同一學校不限年級、系所，大學及碩博士生亦可混搭)，詳細活動辦法請參閱活動官網，有興趣進一步了解競賽活動之大專院校及系所，亦可電洽活動承辦單位服務專線：(02)2397-1222分機340、332及331，將儘速安排專人擇期到校說明。