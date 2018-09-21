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新北首創心理諮詢通譯培訓   讓移工不再遭受二次傷害

新北市政府首創「心理諮詢雙語通譯人員培訓課程」，培訓20位通譯人員，並辦理完整心理諮商課程，讓通譯人員協助移工及新住民在醫師諮商提供語言服務，避免2次傷害。

By 文化組,台灣英文新聞－編輯
2018/09/21 17:21
（圖片來源：新北市政府）

（圖片來源：新北市政府）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）隨著在台的外籍移工人數超過68萬人，移工對於各面向的醫療需求越來越強烈，其中在心理及精神諮商方面需求益發強烈。對此，新北市政府首創「心理諮詢雙語通譯人員培訓課程」，培訓20位通譯人員，並辦理完整心理諮商課程，讓通譯人員協助移工及新住民在醫師諮商提供語言服務，避免2次傷害。

外籍移工在台灣，工作期間若遭受性騷擾、性侵、人口販運、人身傷害或職災等不當對待創傷，導致心理及精神疾病，雖有進行心理諮商，但常面臨語言不通、文化隔閡的問題，讓心理諮商難以獲得完整的效果。

為避免重複詢問對移工造成二次傷害，新北市首創「心理諮詢雙語通譯人員培訓課程」，預計培訓20位擅長越、印、菲、泰語言的通譯人員，藉由辦理完整有深度的心理諮商課程，讓通譯人員可協助諮商師即時溝通並明確轉達，提昇諮商成效。

課程在報名階段就獲得新住民熱烈迴響，從50位報名者取20位，包括越南6名、印尼6名、菲律賓5名、泰國3名等參加訓練。

培訓內容除了安排共42小時認識心理諮商概念、專業倫理、同理心訓練等課程，也會進行團體討論與實際演練，並通過口試測驗後，將獲得結業證書。完成培訓的通譯人員，未來勞工局也將名單提供警察局、家防中心及安置中心等單位，以協助相關心理諮商通譯服務。

 
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