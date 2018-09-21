新住民培力導覽課程   邀新南向遊客一起遊新北

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為推廣新北之美並結合新住民語言專長，新北市政府觀光旅遊局於2016年至2017年間辦理「東南亞語專業導覽人員培訓課程」，成效顯著，受到廣大新住民歡迎，今年預計將於11月至2019年4月再次辦理，輔導熟悉越南、印尼、泰國、馬來西亞語的新住民姐妹投入東南亞語導覽人力市場。

培訓課程結合理論及實務，課程約4個月共計152小時，包含120小時室內授課以及32小時戶外實際導覽課程。戶外導覽課程邀請專業外語導覽老師帶領學員至北部旅客常前往的重要景點進行實際操作，培養學員與遊客互動、講解的帶團技能。

課程全額免費，受訓時數可供外籍人士申請歸化本國國籍時作為「政府機關開設課程時數」使用。

且針對那些有志參加導遊考試的新住民，只要完成課程並有報名導遊考試，便可領取1,000元導遊考試報名補助費，隨課程更將附送一份導遊考試教科書。

主辦單位將就報名資格、錄取方式、課程內容及導遊考照等規定，於10月初辦理2場說明會，第一場將在10月1日下午2點整，於中華民國內政部移民署新北市服務站會議室舉辦，第二場則在10月9日下午2點整，於新北市政府四樓401室舉辦。

培訓課程報名將於10月11日上午9點整正式開放至10月20日下午5點截止，並於10月31日於官網公布錄取名單。

有興趣的新住民及新二代可透過官網報名，或電洽星亞文化有限公司(02)2602-9516、(02)2602-9517進行詳細了解。