宜蘭縣蝙蝠驗出麗沙病毒 繼新北後國內第四起

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）北部又出現帶有麗沙病毒的蝙蝠！疾管署表示，民眾日前於宜蘭縣拾獲之東亞家蝠，經檢測鑑定為麗沙病毒陽性，其基因型與狂犬病病毒屬同一類基因親緣群( Phylogroup I )，為台灣特有蝙蝠麗沙病毒。疾管署修訂狂犬病免疫球蛋白及狂犬病疫苗之接種適用對象，即日起民眾只要在宜蘭縣遭蝙蝠抓咬傷即可接種疫苗。

疾管署副署長莊人祥表示，國際文獻研究報告指出，對於疑似麗沙病毒之暴露後預防接種，可使用狂犬病免疫球蛋白浸潤傷口以中和病毒，施打狂犬病疫苗對於第一類基因親緣群麗沙病毒，具交叉保護作用。

因應全台狂犬病疫苗短缺，疾管署修訂疫苗適用對象，凡於屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣、雲林縣、台中市、南投縣、台東縣及花蓮縣遭鼬獾、白鼻心、錢鼠（限台東市）、蝙蝠抓咬傷；或於新北市、宜蘭縣遭蝙蝠抓咬傷者才屬於疫苗接種適用對象，由專業醫師評估狂犬病免疫球蛋白及狂犬病疫苗之注射，並按時於第0、3、7及14天接種暴露後疫苗。

疾管署再次呼籲，民眾勿接觸及捕捉野生動物（包括蝙蝠），每年須帶家中犬、貓寵物等施打狂犬病疫苗，如不慎遭野生動物抓咬傷，請以肥皂及大量水清洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院（衛生所）」就醫，由專業醫師評估，接受適當醫療處置，以降低發病風險。