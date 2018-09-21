3個自信小撇步 讓你麻雀變鳳凰  自信爆棚！

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）有自信的人，總是吸引他人的目光，不只提案更有可能獲主管喜歡，甚至所領導的團隊比其他團隊更容易吸引到好人才。因此，商業新聞媒體《Business Insider》提供了幾個小撇步，讓缺乏自信的你麻雀變鳳凰，從畏首畏尾晋升到自信爆棚！

1想要有自信？姿勢很重要！

通常，自身的不安全感會下意識地表現在姿勢上─「把自己的身體面積縮到最小」例如：駝背、雙腿交叉…等等。

因此，若你想要看起來有自信，把自己的「身體面積」擴大就很重要！你可以選擇挺直腰桿、抬高下巴或微笑。

2.除了姿勢，用字不可馬虎！

檢視自己的用字方式，別讓它綁住你成功的可能！巧妙用字可以讓自己看起來樂觀且充滿自信。

因此，說話時要使用「我可以…」、「我會去…」、「我要去…」而不是「我會嘗試…」、「我覺得…」、「我不知道…」即使你無法完全掌握事情走向，你仍然可以嘗試在說話中使用肯定句。

除此之外，一個人害怕的時候常常會急於表達。因此，儘管很緊張，也要提醒自己放慢說話的速度！

3.開會坐前面，走路不要慢！

你是否發現，開會時後方椅子往往一位難求？報導提醒大家，不要害羞，往前坐吧！

除此之外，蹣跚而行，會讓你看起來沒有目標、漫無目的！因此，為了要看起來更積極、有影響力，請加快步伐。

此外，懂得控制自己的情緒、知道如何在適當時機開口提出要求，也很重要。當我們刻意經營「我們想如何被別人看到」之行為，我們就更有可能打造出夢想中的未來。