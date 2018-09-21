來新北看球賽   600新南向球員延續世足熱潮

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為慶祝勞工局30週年及中秋節，新北市政府勞工局將於9月24日於新莊田徑場辦理「2018新北市國際移工足球賽」決賽，將由來自泰國的Li Ching隊、印尼的Blitar Putra隊，來自越南的Chou37隊及XinZhuang隊四強對戰，爭奪冠軍及新台幣2萬元獎金。

「2018新北市國際移工足球賽」預賽已於9月2日及16日進行，今年延續世足熱潮，由來自印尼、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞、海地、巴拉圭、美國、日本、甘比亞及台灣共11國、逾600名參賽者組成26隊進行比賽。

在激烈比賽後，由來自泰國的Li Ching隊、印尼的Blitar Putra隊以及來自越南的兩支隊伍Chou37隊及XinZhuang隊勝出，這四強將於9月24日決戰新莊田徑場。

決賽當天除了將有泰拳、越南女足等多元文化精彩節目外，更有獎徵答活動讓與會民眾都有機會獲得新莊運動中心運動券、運動毛巾以及保溫瓶等獎項。

獲得競賽冠軍的隊伍將可獲得新台幣20,000元獎金及獎盃一式，亞軍隊伍可獲得獎金15,000元及獎盃一式，季軍隊伍可獲得獎金10,000元及獎盃一式，殿軍隊伍可獲得獎金5,000元及獎盃一式。

106年冠軍隊伍合照（圖片來源：新北市政府勞工局）