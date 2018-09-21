我國國旗覆棺　英國二戰老兵完成遺願

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）二戰「仁安羌戰役」期間獲我國軍解救的英國老兵之一: 費茲派翠克的葬禮，當地時間20日在里茲舉行，4名我國防部在英國進修的軍官，以中華民國國旗覆棺，完成他的遺願。



費茲派翠克（Gerald Fitzpatrick）今年8月27日辭世，享壽99歲。他在二次大戰時，是遭日軍圍困的7000名英軍之一，後來全數被我遠征軍113團團長劉放吾將軍救援成功。

2013年3月27日，費茲派翠克曾偕同妻子來台，赴國民革命忠烈祠祭悼仁安羌的陣亡將士。回想當年國軍除了忍受飢餓，將餘糧分予獲救英軍，更撕破衣服為傷兵包紮，他對國軍解救之情感念在心。

4名我國防部在英進修軍官，20日在英國里茲的喪禮中，以國旗覆棺，完成老兵費茲派翠克遺願。中央社

為圖感念，費茲派翠克晚年以寫作方式還原二戰戰史中、滇緬戰役歷史真相，並致函英國外交部長，促英國承認我軍在1942年「仁安羌戰役」英勇行動。費茲派翠克生前，也表達希望能以我國國旗「覆棺」的想法。



英國已故退役上尉費茲派翠克 (中央社檔案照片)

費茲派翠克上尉的追思儀式，20日天上午在里茲聖派翠克天主教堂（St Patrick's Catholic Church）舉行。113團團長劉放吾的兒子劉偉民，與費茲派翠克近年來多所互動，他特地從莫斯科飛抵英國參加葬禮，駐英代表林永樂也到場致哀。費茲派翠克曾服役的「皇家工兵」（Royal Engineers）也派代表出席。

中央社引述林永樂說，從1942年迄今76年，這麼長的時間，費茲派翠克對中華民國、對台灣的支持，相當令人感謝。過去兩年，費茲派翠克都受邀參加國慶酒會，去年也一同切國慶蛋糕。這次國防部派員來完成他以國旗覆棺的心願，不僅是向他致敬，也是見證這麼長一段時間的情誼。



靈柩移出教堂後，4名在英進修的我國防部軍官擔任覆旗官，替棺木覆上國旗，現場默哀，儀式莊嚴隆重。

靈車隨後開往墓園，4名覆旗官將國旗收起折疊，交給遺孀。友人與家屬隨後向費茲派翠克上尉進行最後道別。

我國防部今年7月28日，曾由在英國進修官員前往里茲的安養院探視費茲派翠克，並提前為他慶祝99歲壽辰。

圖片來源: 中央社 (國防部提供）

113團團長劉放吾的兒子劉偉民，在費茲派翠克過世前，也曾前往里茲（Leeds）探望他。中央社引述劉偉民表示，聽說費茲派翠克住進加護病房時，他人在台北，準備參加政大舉辦的遠征軍研討會。「（聽說後）馬上跳上飛機，趕到里茲。」



劉偉民說，費茲派翠克見到他時，「嘴巴張得好大、好大」，非常訝異，等到意識過來後，費茲派翠克「嘴巴閉起來，眼淚整個就流下來，我看了都快哭了」。



劉偉民哽咽表示，總算在費茲派翠克逝世4天前，能趕到病榻前，見他最後一面（如下圖)。9月20日劉偉民也來到里茲，送費茲派翠克最後一程。



左為劉偉民，右為費茲派翠克 (中央社檔案照片)

劉偉民又說，要代表家族感謝費茲派翠克還原「仁安羌戰役」這段歷史，也感謝他感恩圖報，對我國一直念念不忘，樹立軍人的典範。



劉偉民說，費茲派翠克上尉生前有3項願望，一是希望能以中華民國國旗覆棺，二是希望由中華民國軍官擔任葬禮禮兵，雖然20日當天4名軍官穿著西裝，不是軍裝，「但心意通通都到了」。第三個願望，是希望入祀圓山忠烈祠，但因為入祀有相關資格，費茲派翠克也表示理解。

R.I.P. ~~Captain Gerald Fitzpatrick

儀式結束後，我4名覆旗官將國旗收起折疊，交給遺孀。中央社