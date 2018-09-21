彰化寺廟變中國宣傳基地？縣長：下週三上午10點拆違章部分

(臺灣英文新聞/政治組 綜合報導)臺灣彰化縣二水碧雲禪寺，竟被改建為所謂「中華人民共和國社會主義民族思想愛國基地」，宣揚所謂「兩岸統一」思想。對此，彰化縣長宣佈，下禮拜開始拆。

《自由》報導，彰化縣長魏明谷表示，在今（21）日下午2點，要求台電對所謂「中華人民共和國社會主義民族思想愛國基地」斷水斷電後，將進一步在下週三（9月26日）上午10點，強制進行拆除違規部分。

根據報導，魏明谷表示，他們以非法方式取得廟宇，替中國進行所謂「兩岸統一」等宣傳，造成當地民衆相當多困擾，他代表予以譴責。

以下是稍早報導。

（發稿時間：2018/09/21 10:10）

綜合《自由》及《紐時》報導，這座寺廟原名為碧雲禪寺，擁有百年歷史，但根據寺内比丘尼説法，她們委託承包商魏明仁改建，並支付款項後，竟被他以法律手段，奪走寺廟，遭改建為所謂「中華人民共和國社會主義民族思想愛國基地」，升起中國國旗，並宣揚所謂「兩岸統一」思想，引起當地民衆不滿。

對此，根據報導，彰化縣長魏明谷表示，碧雲禪寺建築物，屬於違章建築，因此等到碧雲禪寺比丘尼及建商魏明仁訴訟結束，產權確定後，將直接拆除違章部分。另外，魏明谷説明，目前雖然因產權尚未確定，而無法進行拆除，但將先以斷水斷電方式處理。

彰化寺廟變中國宣傳基地？縣長：下週三上午10點拆