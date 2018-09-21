外交部改革外館急難救助　擬實施電話錄音、落實值機輪班

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）我國駐大阪辦事處處長蘇啓誠日前因工作壓力大輕生，外交部檢討駐外館處國人急難救助作業，提出包括急難救助電話錄音、落實值機輪班等機制，盼汲取經驗與教訓，避免類似憾事再發生。

外交部週五發布新聞稿，表示連日召開多次內部會議，全面檢視駐外館處國人急難救助計畫及標準作業流程，並擬具各項精進原則與方向，近日將再度討論確認改革細節，周知部內外各單位。

新的作為包括急難救助電話錄音，並落實值機輪班。外交部表示，除了全面落實急難救助電話自動錄音功能，保障通話雙方權益外，駐外單位也將切實落實值機輪班機制，均衡分配部內同仁的業務。

其次是重新釐訂急難救助範圍，讓外界及部內同仁充分瞭解外館的服務範圍，提供國人即時且有感的協助。但在非範圍內的求助項目，駐外館處則應協助轉介合適單位。

最後是訓練與精進，除已落實的急難救助課程及彙編急難救助案例懶人包外，外交部表示，將辦理急難救助課程講座，並定期舉行相關演練，提升部內經驗交流，確保服務品質。

而緊急應變的機制層面，外交部提及，將嚴格落實定期檢視及更新緊急應變計畫內容，對於可預測的天災，外館將提早啟動緊急應變機制。

外交部指出，駐外館處也將強化與當地警消、安全、災防、醫護等部門的聯繫，確保緊急情況下可以使用當地政府的能量，以提供國人更即時有效的資訊與協助。外交部也將研議如何整合資源，並朝向由中央統整的緊急應變機制及分流窗口為努力目標。

外交部表示，面對蘇啓誠不幸辭世一事，將痛定思痛，嚴肅面對問題，並深刻檢討駐外館處國人急難救助興革方案，期盼自此事件汲取經驗與教訓，轉化為正面積極的改革能量。