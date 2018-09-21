投身新住民輔導教育十餘載  良師獲師鐸獎肯定

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）教育部日前頒發107年度師鐸獎，桃園市東安國小校長黃木姻、桃園國小校長吳雅芬及文化國小老師劉學蕙等3人獲獎，桃園市副市長19日上午表揚獲獎者，並感謝3位教育者優異的表現。

教育部師鐸獎是由台灣各縣市政府先書面審查及訪視後，推薦至教育部，再經由教育部組成決審小組通過書面審查及面談後選出，中間經過層層關卡，能獲獎實屬不易。

東安國小校長黃木姻校長投入新住民教育與輔導13年，參與教育部新住民法令政策修訂，拍攝多元文化紀錄片，翻轉新住民刻板印象，讓新住民正面形象被看見。

黃木姻校長更扎根性平教育，首創性平動畫，帶領10所學校師生針對反毒、食農、交通安全等議題製作10部動畫，放置於交流平台作為全國最佳宣導教材。

桃園國小校長吳雅芬發展5T創客智慧學校，以全校智慧教學特色、T-Maker創客課程終結少子化的減班危機，榮獲天下雜誌未來Family報導肯定，也引進機器人課程，展現豐碩的科研成果，成功將桃園國小這所百年學校轉型，。

文化國小老師劉學蕙自編英語課程及自創教具，研發與出版6種英文桌遊融入課堂教學，幫助學習弱勢的孩子提升英語能力，也自行研發與自編字母拼讀法教材，架設與撰寫教學部落格，並在Facebook成立教學粉絲頁以及共同備課社群， 助其他教師提升英語教學品質。