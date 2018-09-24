簡又新專欄－邁向聯合國永續發展的理想和實踐

聯合國於2015正式通過2030永續發展議程與其17項永續發展目(Sustainable Development Goals)，至今已過3年，各國在這段期間深入暸解聯合國永續發展目標，從政府到社會各階層展開各項討論與溝通，並訂定相關方法與檢討，進而實施與實踐各項政策。

17項永續發展目標中，各國需依據其國情與整體環境進行相關企劃規劃，並實踐各項政策，加強執行面之透明化。「永續」在過去幾年由政府推行時，民眾依舊感到陌生，直到近幾年才陸續被各大媒體廣泛使用，而「永續」真正的意義是「經濟、社會、環保」三個面向都能均衡發展。

對於企業或團體而言，17項永續發展目標過於廣泛，僅需挑選與自身核心業務或能力相關的目標去執行即可，如臺灣企業最關心之目標為「SDG6：淨水與衛生」、「SDG7：可負擔的能源」、「SDG8：就業與經濟成長」與「SDG13：氣候變遷」等。

許多人談及環保問題時都以高道德標準來評論，然而對於「企業」來說不僅是「道德問題」，畢竟企業要永續經營，因此聯合國在推行這些政策時採雙管齊下，一方面是高道德上的法律問題，另一方面則是告知投資人，這是「風險」與「機會」併存的永續發展目標，以其充滿投資與創富的機會。

▲圖片由環保署提供

聯合國於2018年發佈其17項永續發展目標之個別進展與問題：

‧「SDG1：消除貧窮」消除各地一切形式的貧窮

貧窮是相對的，例如若將美國的貧窮人口與其他國家中產階級之國民所得相比，其收入相對較高，因此貧窮與否得看各國的GDP而定。不過仍有一些絕對標準存在，聯合國統計全世界只有45%的人口享有一些社會保障的現金福利，因此在世界某一處仍有人生活在貧窮線下，同時還得遭受天災的肆虐。

‧「SDG2：消除飢餓」實現糧食安全、改善營養狀況及促進永續農業

據聯合國統計，2015年仍有8億多人營養不良，1.5億多人處於發育不良。而飢餓問題之餘亦同時存在超重問題，全球約有3800萬人過重，減少超重人口需要，透過健康的飲食，而超重問題亦會延伸至三高問題，也就是醫療與社會問題。

‧「SDG3：健康與福祉」確保健康及促進各年齡層的福祉

全世界出生人口依舊偏高，反觀臺灣的出生率屬偏低，然而在有些出生率較高的國家，幾乎沒有足夠專業的醫療人員與助產士。2000-2015年，平均全世界有受過訓練的助產士只有62%，近年雖然已提升至80%，但醫療問題仍是全球嚴重的問題。據統計2000年5歲以下死亡的兒童的人數，有近1000萬兒童過世，2016年雖降至560萬，仍舊偏高。

‧「SDG4：教育品質」確保有教無類、公平及高品質的教育，及提倡終身學習

世界上仍有58%兒童不具有適當的閱讀能力或者無閱讀能力，青少年受教育比例仍偏少，影響未來發展，而缺少優質的師資是一大主因，這也是過去臺灣的師範體系成功之處。

‧「SDG5：性別平等」實現性別平等，賦予婦女權力

「女權」從其所受的社會待遇是否公平，可從女性幾歲出嫁來判斷。在2000-2017年，全世界童婚現象下降40%，尚有60%童婚存在，對於家庭、社會與國家發展皆不好。另，近年#me too也陸續在全球延燒，更突顯出各國存在性別不平等之問題。

▲照片來源：pixabay

‧「SDG6：淨水與衛生」確保所有人皆能享有乾淨的水及衛生及其永續管理

全世界有30%的人口無乾淨的水可用，尤其非洲撒哈拉沙漠以南的國家，婦女於每天早晨需至有水的地方提水，而提水的過程中很容易受到不良份子突擊，這亦是性別不平等的問題之一。至於衛生設備的部分，近40幾億人口無良好的衛生設備可用，印度近年正進行不要露天如廁的宣導。

‧「SDG7：可負擔能源」確保人人都可取得負擔得、可靠、永續及現代的能源

這與家庭使用的爐灶息息相關，也是早期臺灣家庭廚房的印象，煮飯產生之煙霧對健康有害，影響空氣品質，亦就是PM2.5，是空氣汙染的一大來源。全世界40%人口無良好能源設備。

‧「SDG8：就業與經濟成長」包容且永續的經濟成長，促進充分的生產，讓人人皆有體面的工作

體面的工作固然重要，男女平等亦重要，而在中位數的男女平均薪資，男性高於女性12.5%的收入，年輕的失業率高出年長者三倍，社會容易引發不滿情緒與動亂。

‧「SDG9：工業、創新基礎建設」建立具韌性的基礎建設，促進包容及永續的工業，並加速創新

氣候變遷、人口增加，大部分的人口移居城市，因此居住環境的舒適度更顯得重要，除了各項基礎建設，包括通訊系統、空氣汙染狀況、交通及建築等設施，皆影響人能否在好的環境下生活。

‧「SDG10：減少不平等」減少國內及國家間不平等

讓所有國家顧及現代化的生活，如小島的出口是否方便，或是落後國家是否到先進國家去當移工等，據聯合國統計2010年至2016年間小島嶼發展中國家出口產品獲得零關稅的比例增長了20％。

‧「SDG11：永續城市」促使城市與人類居住具包容、安全、韌性及永續性

全世界目前最關注空氣污染的問題，聯合國統計有420萬人是死於空氣汙染，比例非常高，而1990至2013年間由自然災害造成的住房損失統計學意義上顯著增加。

‧「SDG12：責任消費與生產」確保永續消費及生產模式

2018年全球108個國家擁有與永續消費和生產相關的國家政策和舉措，臺灣在循環經濟，亦就是環保回收制度方面持續努力。世界最大的250家企業有93％報告其永續發展情況。

‧「SDG13：氣候行動」採取緊急措施以因應氣候變遷及其影響

今年夏天，全球政府因氣候變遷造成各地高溫，導致不少人在這一場場熱浪中死亡。多數國家批准了《巴黎協定》並遞交了國家自主貢獻檔。

▲照片來源：pixabay

‧「SDG14：海洋生態」保育及永續利用海洋與海洋資源，以確保永續發展

目前世界各國努力減塑禁塑，公海監測點資料表明自工業革命開始以來海洋酸度增加了約26％，非常可觀。2000年至2018年間海洋生物多樣性關鍵區域平均覆蓋面積有所增長。

‧「SDG15：陸地生態」保護及促進陸地生態系統的永續使用，永續管理森林，對抗沙漠化，終止及逆轉土地劣化，並遏止生物多樣性的喪失

紅色名錄指數顯示哺乳動物、兩棲動物、鳥類、珊瑚和蘇鐵類植物的生物多樣性呈急劇下降趨勢，世界各國皆開始重視珊瑚白化、林地的減縮與各生物多樣性的保育問題。

‧「SDG16：和平與正義制度」促進和平且包容的社會，以落實永續發展；提供司法管道給所有人；在所有階層建立有效、負責及包容的制度

依據聯合國的統計，全世界監獄中未經過審判之人比例偏高，這是不公平的現象。

‧「SDG17：全球夥伴」強化永續發展執行方法及活化永續發展全球夥伴關係

這麼多永續發展目標中，無論是國家、企業還是民間團體都應整合在一起才能完成各項目標。

距離2030年的最後期限僅剩12年，實現2030年議程需要各國加快行動，並在各級政府和利益相關方之間建立協作夥伴關係，以期能順利實現2030年議程。

▲照片由台灣英文新聞拍攝。

林靜怡／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。