簡又新專欄－台灣永續發展　攜手產官學研符合國際性標準

台灣永續能源研究基金會與外交部於7月24日一同合辦「氣候外交暨低碳發展研習會」，由於外交部觀察到國人對於參與國際會議具有高度熱忱，故於2015年起委託台灣永續能源基金會舉辦相關氣候外交活動，期望國人透過參與相關議題之會議，了解國內外趨勢發展。

2018氣候外交暨低碳發展研習會一連二天吸引超過逾百人報名參加，來自產、官、學、研及NGO等領域長期關注環境永續之人士皆踴躍參與。 自《巴黎協定》生效及聯合國發布《永續發展目標》後，近期國際間對於氣候變遷與永續發展相關議題之協調整合發展趨勢愈趨關注。

▲外交部謝武樵次長進行開幕致詞。(照片由台灣英文新聞拍攝)

活動當天邀請主辦單位外交部謝武樵次長進行開幕致詞，並邀請行政院唐鳳政務委員以「我國數位外交策略初探」為題演講，透過Slido.com線上方式與現場聽眾互動，分享如何以數位科技創造外交新契機，聽眾踴躍提問，氣氛熱絡，增加了台上台下的交流，有別以往，帶來全新的互動模式。

行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長也受邀以「台灣氣候和能源轉型的政策願景與趨勢」為題進行分享。雖然各國政府訂定諸多政策，但如何配合、如何作仍需要依據聯合國所頒布推行的條款進行。如同《巴黎協定》裡規定了許多工作，使得各國政府陸續動員起來。若臺灣要與國際接軌需跟著國際脈動走，因此，政府在推動相關政策之時，需與各界不斷的溝通。

▲行政院唐鳳政務委員以「我國數位外交策略初探」為題演講。(照片由台灣英文新聞拍攝)

學術界則邀請到南華大學林聰明以「接軌國際‧邁向永續」為題演講，講述校園的低碳管理，如何提升校園之雨水回收率、環境友善度，讓各種鳥類前來校區棲息，也讓永續管理被國際看見，進而受到國際肯定與尊重。

產業界則邀請到台達電子郭珊珊品牌長，聯合國的永續發展目標17項中的6項與台達電子最相關分別是「SDG4教育品質」、「SDG7可負擔能源」、「SDG9工業、創新基礎建設」、「SDG12責任消費與生產」、「SDG13氣候行動」與「SDG17全球夥伴」。台達電子重視工業與創新基礎建設、節能減碳，並了解如何將永續發展目標內化成策略並與公司核心能力結合。

而都市永續發展亦有認證體系知名的「國際標準化組織」(International Organization for Standardization, ISO)，早期是用在產品上，如今隨著各國的發展以及對環境、社會、經濟等的重視，國際標準陸續導入行為與都市發展，為因應永續發展及智慧城市議題的興起，於2014年5月正式發表ISO 37120指標體系，分為17層面及100項指標項目，依據所列舉的項目一一去評定每位申請人是否有符合相關標準。而想要爭取這個認證的城市，也需符合相關項目以接軌國際。當然，ISO 37120並不是一個市府機關的事，而是跨局處如「夥伴關係」才能達成各項目的標準。

林靜怡／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。