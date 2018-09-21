台灣國蘭外銷韓國　可望提升業者獲利13.8%

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）有蘭花王國之譽的台灣，近年為了應因國際市場的需求，不斷的創新、研發與調整栽培國蘭的技術，希望出口後的裸根植株到了他鄉能以最佳狀態出現。

農委會表示，國蘭是國內外銷排名第三名的蘭花，主要外銷韓國，目前多以裸根植株空運，並於韓國接力農場種植6個月方能上市，近年隨著韓國人工成本提高，國蘭帶介質出口將有利於節省再種植所需人工成本。

由於國蘭於接力栽培期間死亡率高達20%以上，造成的主因為鐮孢菌危害，該病菌潛伏植株又不易察覺，但在接力栽培後卻可能使新芽枯死與根部腐敗，造成業者嚴重損失。故參考韓國附帶介質輸入的檢疫規範，建立檢疫設施隔離栽培，將更換新介質的國蘭植株移入，經防檢局認證的檢疫設施栽培後再出口，可有效降低出口後接力栽培的死亡率。

▲照片由農委會提供

為提高外銷韓國國蘭的品質與競爭力，台中區農業改良場於是研發「四季 蘭帶椰纖介質盆花之外銷處理技術」並表示，國蘭帶介質盆花之外銷處理技術先以現行的外銷流程為基本架構，建置根修剪、介質篩選與消毒等更換介質操作及貯運包裝等標準作業流程技術。

如今，透過國蘭帶介質盆花之外銷處理技術及檢疫設施並隔離栽培，國蘭帶介質外銷植株生長勢必恢復較裸根外銷植株快，死亡率可降至5%以下，經統計台灣的外銷業者獲利可增加約13.8%，而韓國貿易商亦可省下每盆100韓元的成本。

目前已有4個國蘭栽培場向防檢局申請「輸韓國附帶栽培介質植物指定溫室驗證」並獲通過，每年有2-3萬盆國蘭植株採用此技術出口。除可協助國蘭生產者生產優質外銷用國蘭，亦讓外銷業者增加獲利及韓國貿易商降低成本，達到三贏的結果。

▲照片由農委會提供