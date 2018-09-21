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【國家防災日】早上9點21分地震速報測試　你收到了嗎？

By 宇妍,台灣英文新聞－編輯
2018/09/21 10:41

今天民眾的手機應該都收到了這則訊息(台灣英文新聞)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今天早上9點21分，您的手機上是否收到氣象局發布的地震速報測試呢？這是交通部中央氣象局配合「107 年國家防災日」 進行的「災防告警訊息服務（CBS）」。發布範圍內民眾之4G 手機將接獲警示訊息。

氣象局強調，演練訊息明確標示【107 年國家防災日演習】，民眾接獲演練告警訊息後無須驚慌，請自行演練避難相關措施(抗震保命三步驟：趴下、掩護、穩住)。若真有地震、海嘯發生，真實告警訊息將不會有【107 年國家防災日演習】字樣，民眾應當即採取避難措施(抗震保命三步驟：趴下、掩護、穩住)！

政府每年持續推動「國家防災日」活動，以提升各界對地震等災害應變能力。 本年度訂於今天9 月21日(星期五)上午進行地震與海嘯全國防災演練。中央氣象局配合該項活動，將透過「災防告警訊息服務(CBS)」發布演練告警。其中地震演練發布範圍為全國​​，​海嘯警報測試範圍為沿海鄉鎮市區(如下表)。​

圖片來源:氣象局官網

參考資訊：

1. 行政院「107 年國家防災日」相關資訊： https://www.ey.gov.tw/Page/93B22F7466F261C5

2. 內政部消防署「臺灣抗災演練網」：https://www.twdrill.com.tw/  (下圖)

3. 國家通訊傳播委員會「災防告警服務專區」： https://www.ncc.gov.tw/chinese/gradation.aspx?site_content_sn=3725&is_hi story=0

圖片來源: 內政部消防署「臺灣抗災演練網」
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