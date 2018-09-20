發展再生能源　蔡英文：臺灣正堅定邁向非核家園

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）蔡英文總統今（20）日接見英國對臺貿易特使福克納勛爵（Lord Faulkner）時表示，臺灣正堅定達成「非核家園」的目標，並積極發展再生能源，盼在能源轉型及電業改革的過程中，學習英國的成功經驗。

蔡總統致詞時表示，臺灣正堅定走在邁向非核家園、發展再生能源的路上，「發展非核家園，我們有這個決心，」目前政府已啟動能源轉型及電業改革，便是希望在2025年讓核電廠如期除役，並讓再生能源的發電達到占比的百分之20。

蔡總統接著指出，太陽光電和離岸風電的發展，將是臺灣發展再生能源的主力，「我們也希望在發展和轉型的過程中，能夠學習英國的成功經驗，」期盼兩國未來在發展再生能源的領域上，能有更多合作空間。

蔡總統提及，英國長期在全球離岸風場的發展中具有領導地位，英國在2000年完成第一座離岸示範風場，目前離岸風電累積裝置容量已經達到6.9京瓦（GW），英國還設下2030年裝置容量要達到30京瓦的目標，令人十分佩服。

談到再生能源的發展，蔡總統則指出，臺灣與英國在綠能科技領域上，也有穩定的雙邊對話機制，今（2018）年雙方更在英國倫敦舉辦第一屆臺英能源對話會議，就離岸風電、再生能源，以及儲能技術等議題交換意見。

根據英國在臺辦事處，福克納勛爵於9月19至21日訪臺，並於昨（19）日出席在臺北舉行的「臺灣國際智慧能源週」開幕典禮。今日福克納勛爵至總統府會見蔡總統，行程並未公開，僅在會後由總統府發布新聞稿。