第4屆「期貨鑽石獎」得獎名單出爐！ 期交所10月25日將盛大舉辦頒獎典禮

為鼓勵法人機構從事期貨交易，進行避險及增益， 以提昇法人機構在期貨市場之參與比重，期交所自 104 年起辦理「 期貨鑽石獎」，獲得熱烈迴響，本 (107) 年賡續辦理「第 4 屆期貨鑽石獎」，本屆得獎名單已於今日出爐。包括元大期貨、 凱基證券、澳帝華期貨、華南期貨、國泰證券、元大證券、 永豐銀行、永豐期貨、康和期貨經理事業、路博邁投信、台新銀行、 上海商銀、國泰人壽及中華郵政等共 36 家期貨相關機構及法人機構 ，及康和多空成長期貨信託基金等 3 檔基金獲獎，共計頒發 50 個獎 座。

「第 4 屆期貨鑽石獎」所設置獎項，針對期貨經紀商、 期貨交易輔助人、期貨自營商、期貨經理事業、期貨信託事業、 證券投資信託事業、銀行業、保險業及證券業等設置交易量鑽石獎， 其中期貨經紀商、期貨交易輔助人、銀行業、 保險業及證券業另設置交易量成長鑽石獎； 在證券投資信託事業及期貨信託事業部份，另設置基金鑽石獎， 餘獎項尚包含期貨經紀商外資交易量鑽石獎、 匯率類商品造市績效鑽石獎及法人機構特別貢獻鑽石獎等。

期交所於 106 年 12 月公告「第 4 屆期貨鑽石獎」活動辦法， 並特別邀請銀行、壽險、產險、投信投顧、證券、期貨、 票券等七大金融產業公會理事長及具專業經驗之知名教授擔任評審委 員，期間召開兩次評審委員會議熱烈討論，並經嚴格篩選後， 於本日公布得獎名單。

期交所表示，本屆期貨鑽石獎除就期貨相關業者、法人機構、 證券投資信託基金及期貨信託基金在評選期間 ( 106 年 7 月至 10 7 年 6 月 ) 於期貨市場的參與程度、操作績效等進行評選， 故不論是期貨相關業者、法人機構或是基金， 能於評選過程脫穎而出實屬不易。以證券投資信託基金獎項為例， 基金之年度績效、風險調整後報酬以及下方風險控管等 3 項指標排名 皆須位居同類型基金前 50% 才能符合入選資格。因此， 獲獎者均為善用國內期貨及選擇權商品， 以強化及穩定整體投資組合操作績效。