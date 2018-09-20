鳳鳴國小防災演練 市長朱立倫致贈小一新生防災頭套

新北市政府教育局今(20) 日於鶯歌區鳳鳴國小辦理本市107年度國家防災日「 在地化複合型防災示範演練」，市長朱立倫與學童一起闖關， 教導小朋友防災避難3要領「趴下、掩護、穩住」 及防災頭套的重要，並親自贈予小朋友防災頭套， 期許新北市學子們均能成為防災小尖兵。

市長朱立倫表示，新北市幅員廣闊， 公私立高中職暨國中小及幼兒園學生數高達40萬餘人， 因應各種地理環境災害潛勢，在防災教育上極為重視，已連續三年發 放防災頭套給公立國小一年級新生，今年共發放3萬9千餘頂!各校 每學期也辦理複合型災害演練， 也是全國最落實建置將學校地震預警系統連結廣播的縣市， 從小為孩子扎根防災教育，落實災前預防及災時應變的決心。

鳳鳴國小為本市防災教育中心學校， 設計有趣多元的防災舞蹈表演及「防災教育過三關」活動， 透過不斷的演練，讓師生在面臨災害時能處變不驚， 多一分防災知能，減一分災害損失， 更將防災宣導活動多元融入學校特色，例如防災桌遊、 舞蹈表演及歌曲等，讓防災課程趣味及生活化。

局長林奕華指出，本次示範學校鶯歌區鳳鳴國小， 依據鶯歌區在地化災害潛勢進行地震災害演練，當地震發生時， 師生迅速進行「趴下、掩護、穩住」避難掩護3步驟， 後續依循總指揮官的疏散指示及校園避難疏散路線圖， 疏散至操場集結，展現本市學校防災自救能力，每一次的防災演練， 最重要的是確實養成學生地震發生時正確且本能地保護自己， 期許為學子們增強防災自救能力，讓災損降至最低。