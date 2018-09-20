中華電信台北資料中心提供AWS Direct Connect服務

中華電信宣布，即日起於中華電信台北雲端資料中心提供AWS Direct Connect服務。AWS (亞馬遜網路服務)客戶可透過中華電信提供的AWS Direct Connect，建立從現場部署到AWS 的專用網路連接，取得穩定一致的網路效能及低延遲的網路傳輸， 同時降低成本。在規劃整體雲端服務架構與策略時， 使用此服務亦會在資安與經濟層面，帶來長足的助益。

使用AWS Direct Connect 時，以前透過網際網路傳輸的資料現在可以經由AWS 和客戶的資料中心、 辦公室或公司網路之間的私有網路連接進行傳輸。在大多數情況下， 這樣可以降低網路成本、提高頻寬輸送量， 並提供一個比用網際網路連接更為一致的網路體驗。

客戶可利用AWS Direct Connect輕鬆調整連接，以滿足各種需求。 使用即時資料饋送的應用程式也可從使用AWS Direct Connect 獲益。例如，網路延遲保持穩定時， 語音和視訊等應用程式的執行效能最佳。

中華電信執行副總經理馬宏燦表示：「中華電信的使命， 就是要提供使用者可靠並值得信賴的網路連線。 我們發現有愈來愈多臺灣使用者，需要高品質、高安全的專屬網路， 確保臺灣本地設備與AWS之間的資料傳輸品質。 現在使用者只要透過連接到中華電信台北板橋雲端資料中心使用AW S Direct Connect服務，就能建立到AWS的專用連線， 對使用者來說可以兼顧成本與品質，是最理想的選擇。」