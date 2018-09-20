中華電信台北資料中心提供AWS Direct Connect服務

中華電信宣布，即日起於中華電信台北雲端資料中心提供AWS Direct Connect服務。AWS (亞馬遜網路服務)客戶可透過中華電信提供的AWS Direct Connect，建立從現場部署到AWS 的專用網路連接，取得穩定一致的網路效能及低延遲的網路傳輸，同時降低成本。在規劃整體雲端服務架構與策略時，使用此服務亦會在資安與經濟層面，帶來長足的助益。
使用AWS Direct Connect 時，以前透過網際網路傳輸的資料現在可以經由AWS 和客戶的資料中心、辦公室或公司網路之間的私有網路連接進行傳輸。在大多數情況下，這樣可以降低網路成本、提高頻寬輸送量，並提供一個比用網際網路連接更為一致的網路體驗。
客戶可利用AWS Direct Connect輕鬆調整連接，以滿足各種需求。使用即時資料饋送的應用程式也可從使用AWS Direct Connect 獲益。例如，網路延遲保持穩定時，語音和視訊等應用程式的執行效能最佳。
中華電信執行副總經理馬宏燦表示：「中華電信的使命，就是要提供使用者可靠並值得信賴的網路連線。我們發現有愈來愈多臺灣使用者，需要高品質、高安全的專屬網路，確保臺灣本地設備與AWS之間的資料傳輸品質。現在使用者只要透過連接到中華電信台北板橋雲端資料中心使用AWS Direct Connect服務，就能建立到AWS的專用連線，對使用者來說可以兼顧成本與品質，是最理想的選擇。」