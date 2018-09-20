新北友善校園朱立倫率師生E起拒毒、抗霸、防色情及反暴力

新北市政府教育局今(20)日在錦和高中舉辦「 有愛就友愛」友善校園活動，利用Kahoot線上測驗平台， 現場進行反毒色霸的搶答活動，市長也親自出席， 與教育局長林奕華刺破象徵「毒品」、「霸凌」、「色情」、「 暴力」的氣球展現拒毒、抗霸、防色情及反暴力的決心。

市長朱立倫表示，新北市推動以學生為主體的友善校園理念， 結合師生共同參與及推動， 透過各級學校多元化活動規劃讓全校動起來，建構「拒毒、抗霸、 防色情、反暴力」的友善校園。期待學校培養正當興趣及娛樂， 讓孩子健康茁壯快樂的成長。

現場師生在緊張刺激的Kahoot線上測驗友善校園知能問答中， 也建立學生正確的反毒觀念及常識，強化學生的法治教育、 性別平等教育及自我保護措施。 師生也一同觀看由不同的角色所拍攝的防制校園霸凌短片， 真正去關心和瞭解被霸凌者的感受，引發反制霸凌的同理心， 提升學校師生「防制學生藥物濫用」、「防制校園霸凌」、「 杜絕復仇式色情」及「校園親密關係暴力事件防治及處理」等知能。

今日活動永平高中流行音樂社將反霸凌的歌詞融入歌曲， 展現共同響應實現友善校園的決心；中和高中儀隊所帶來的「 健康活力展青春，和中儀起護校園」，精采的槍法操演， 充分展現其拒毒反霸凌的決心，讓青年學子感受拒絕毒品不分你我， 將現場氣氛帶到最高點。