富邦信用卡百貨週年慶購物 刷卡滿額、分期享專屬回饋

百貨週年慶購物季來了！台北富邦銀行專寵卡友， 推出百貨專屬刷卡回饋，活動期間至指定百貨刷卡，除消費滿5, 000元送100元禮券，最高送5,000元外，分期還享0利率 ，讓卡友犒賞自己之餘也不忘省荷包！此外，自10/1起至12/ 31止，持富邦信用卡至指定電信、家居實體門市消費， 分期滿額並完成登錄，也可享刷卡金回饋！

北富銀表示，每到百貨週年慶起跑，總是吸引許多民眾大肆採購，許 多大手筆的閃靈刷手也都在這時紛紛出籠，其中「化妝品」更是受到 30至40歲女姓族群青睞，不但刷卡量是週年慶前3週的1倍以上 ，平均購買量更是佔百貨整年度3成左右。 另外從北富銀信用卡大數據分析發現， 週年慶期間全台百貨業刷卡量會大幅提升5成以上，且消費超過10 萬的卡友人數更是平常的4倍， 足見週年慶確實是一年當中消費力道最熱絡的時刻。 因此今年北富銀不惜砸下重本，與新光三越、遠東SOGO、 遠東百貨、廣三SOGO、台茂購物中心、京站廣場、 美麗華百樂園、微風信義館、統一時代百貨台北店、 夢時代廣場等多家百貨合作，推出週年慶購物滿額贈「百貨禮券」 回饋，最高回饋5000元禮券，另外，單筆分期滿10,000元 再加碼送100元禮券。

除以上百貨外，北富銀今年亦與誠品、台北101、微風廣場、 明曜百貨、大葉高島屋、京華城、漢神巨蛋、漢神百貨、 南紡夢時代、大江購物中心及京華城等近30家大型百貨與購物中心 合作，推出單筆分期滿10,000元送200元禮券、滿30, 000元送600元禮券活動。此外，百貨周年慶期間若刷「 富邦富利生活卡」還可享5倍紅利(20元即有5點紅利)， 累積紅利點數更快速，卡友也可用紅利點數100%折抵館內消費。

除了百貨週年慶陸續開跑外，10月起也是手機新機上市及居家布置 換裝的好時節，富邦卡友自107/10/1起至指定電信、 家居門市消費，享有分期滿額回饋(需登錄)！107/12/31 前持富邦信用卡於台灣大哥大直營門市、中華電信直營門市、 神腦直營門市、遠傳電信直營門市、台灣之星直營門市、Apple store及Studio A ，分期滿額刷卡金回饋最高450元;至詩肯柚木、床的世界、IK EA宜家家居、優渥實木/歐德傢俱等門市刷卡消費， 分期滿額刷卡金回饋最高1800元， 歡迎有換新機或居家佈置採購需求的卡友把握機會！