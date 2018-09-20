富邦投信：年終旺季來報到 美科技股引商機

市場關注美股第四季表現，本月12日Apple發表3款新iPh one手機及Apple Watch，從外資報告顯示一致看好蘋果未來的營運展望， 上述利多推升上周Apple股價大漲，帶動美國科技類股的表現。 富邦投信量化及指數投資部協理粘瑞益指出，統計2013~ 2018年各季度美股股價表現，第四季為所有季度中表現最佳，且 NASDAQ-100指數優於S&P500指數， 在年終旺季帶動下，建議對美股有興趣的投資人，可首選富邦NAS DAQ ETF(股票代號：00662)，直接聚焦美國科技股。

2018年至今黑天鵝事件不斷，中美貿易情勢引爆全球大戰、 歐洲地緣政治風險升溫、土耳其及阿根廷幣值大貶，儘管美國9月升 息預期將至，加上中美貿易戰情勢仍未除，但觀察今年截至9月17 日，美股表現仍是一枝獨秀，S&P500指數上漲8.05%， 反觀NASDAQ-100指數則大漲16.23%。

粘瑞益表示，本月12日Apple發表3款新iPhone手機及 Apple Watch，新iPhone定價更高、記憶體容量更大， 根據摩根士丹利證券報告顯示，iPhone問市至今，首見「 雙卡雙待」功能，受此正面消息激勵，將Apple股票目標價調升 2美元至247美元，為2周以來第2度調升，並給予Apple「 加碼」的投資評級；此外，麥格理證券亦同步調升Apple目標價 ，顯示外資一致看好Apple未來的營運展望，上述利多推升上周 Apple股價大漲，帶動美國科技類股的表現。

此外，粘瑞益也指出，根據2013~2018年各季度美股股價表 現，第四季是表現最佳的季度，其中NASDAQ-100指數平均 漲幅6.6%，更勝標普500指數的6.0%，勝率高達8成。 即使美股正處在升息的循環當中，但NASDAQ-100指數因產 業特性使然，第四季股價表現可望優於大盤。

綜上所述，粘瑞益依然看好NASDAQ-100指數的表現，因N ASDAQ前十大權重成分股主要為高科技企業， 產業分布集中在資訊技術，占比逾6成，權重最大的為Apple， 占比逾1成。另外，包括Amazon、Facebook、Alp habet、Microscoft等諸多知名公司， 未來成長潛力可期。

隨著年終銷售旺季將至，根據過去經驗， 感恩節及聖誕節銷售占全年美國零售比重約2成， 為因應其龐大的需求商機，可預見的是， 科技大廠將陸續推出新產品， 預計科技產業將成為年終旺季最大受惠者。 粘瑞益建議投資人選擇追蹤NASDAQ-100指數的富邦NAS DAQ ETF(股票代號：00662)，直接聚焦於美國科技股的投資， 除了交易便利性及成本較一般的美股基金具有優勢之外， 亦可減少投資單一個股的波動風險， 並跟隨全球科技創新的趨勢潮流，掌握未來的市場成長契機。