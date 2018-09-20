環保旅店美棧大街旅店 慶五周年入住每人一千

進入秋分時節，氣溫也漸漸涼爽，秋冬到墾丁可以怎麼玩?位於恆春半島東北方的四重溪，是知名的泡湯勝地，不管是入住墾丁福容或是美棧大街旅店，都很值得一遊；而距離墾丁約一小時的滿洲，屬於排灣族部落，有豐富的原住民文化可以探索，想來趟與眾不同的小旅行，可以提前規劃。適逢美棧五周年慶，九到十月也推出五五生風住房專案，精緻雙人房$2,055元起，如果是三天兩夜的行程，一晚住墾丁店，一晚住美棧，也只要$3,555元起，歡迎您到墾丁多住一晚，體驗恆春半島的不同風貌。

許多旅客認為墾丁只適合夏天玩水，但墾丁福容及美棧大街旅店的駐店協理－黃志煒協理表示，進入秋冬季節，南國的秋冬氣溫舒適，從泡湯、原住民文化、歷史文化之旅、自然生態旅遊…應有盡有，多元又有趣！從墾丁開車僅需40分鐘車程，也可以到南台灣的泡湯勝地-四重溪泡泡湯，屬於鹼性碳酸泉，暖心也暖身。再往山裡走，會來到石門古戰場、牡丹水庫、東源水上草原及支線的旭海草原，石門古戰場是臺灣牡丹社事件發生地點，也是今日恆春半島歷史景點之一，在這裡可以體驗豐富的排灣族文化，也可以沿著石門山步道，探訪自然生態；牡丹鄉東源村還有一片水上草原，踏在上面，草會會陷下去，下方就是數十公分高的湖泊，武俠小說裡的草上飛，這裡可以實際體會。

美棧大街旅店為響應環保，不主動提供一次性備品，以期許降低統計數字中90%只被使用一次就丟棄的備品，所造成的浪費及環境負擔；房間內盥洗用品皆為環境可分解的高品質沐浴精及洗髮乳為主，期盼不造成環境污染；採用當地、當季的低碳食材為主，以減少里程數所耗費的長途碳足跡，減少空氣汙染。

適逢美棧五周年慶，即日起到十月底，推出「五五生風」住房專案，平日精緻雙人房$2,055元起，還含兩客自助式早餐，針對房客，美棧還推出雙人英式下午茶加價購的優惠，兩人$275+10%元。如果安排三天兩夜的遊程，也可以選擇一天住墾丁福容、一天住美棧，墾丁店精緻雙床房搭配美棧精緻雙人房，連住三天兩夜，只要$3,555元(不含早餐)；入住還有機會參加抽獎，凡是先於美棧大街旅店粉絲專頁按讚，於貼文下方留言tag3位朋友，並分享該貼文，美棧將於11/5抽出4名幸運兒，有機會獲得精緻四人房住宿憑證、精緻雙人房住宿憑證等多項大獎。秋冬來墾丁超好康，還不趕快來規劃多住幾晚?