BBQ搭配開元餅皮 百搭中秋創意料理

中秋節烤肉已成為臺灣人過中秋節的特殊節慶活動，但除了用土司夾烤肉，民眾還可以享受不一樣的餅皮夾烤肉創意料理。曾任涵碧樓行政主廚、現任大葉餐飲集團餐飲事業處協理，同時也是開元食品顧問的韓衍緒主廚，告訴你中秋烤肉佐餐好拍檔─墨西哥餅皮，熱量比土司低一些，而且更好包、不怕破，可以讓店家輕鬆推出中秋應景創意餐食，顧客享受更多食尚樂趣。

開元餅皮：不易破、保濕度佳、好保存、易塑形

開元食品推出的「墨西哥餅皮」，有原味、菠菜、番茄等三種口味。開元顧問韓衍緒主廚表示：「店家們運用開元墨西哥餅皮，無論是冷食或熱食都超級match！」冷食可以直接當春捲皮，將餡料包起來吃。熱食則多了酥脆口感與穀物香氣。另外，餅皮本身更能靈活「變身」，可以當成食器盛裝異國料理佐莎莎醬做成鹹食，也能變成酥脆的冰淇淋甜筒，只要店家想得到的創意料理，都可以試著用墨西哥餅皮包起來，增加料理的便利和趣味性，小小店家也不用擔心，只要一台烤箱加一個煎鍋，就可以為顧客做出應景的中秋創意料理。

中秋最新食尚吃法「BBQ派對」，好包好吃又能優雅享用

談到可以從哪裡開始發想自家的創意菜單呢？韓主廚建議以餅皮做盛器來搭配料理，就有好多有趣的菜單蹦出來，而且比土司容易控制熱量，比方先把餅皮在烤箱中烘烤成U字型，再把已烤熟的成串烤肉夾入其中，就是一道中秋味十足的「中秋團圓串燒總匯」。

中秋烤肉甜點麻糬脆餅，讓你瞬間變大廚

韓衍緒主廚更從中秋節大家最愛的甜點─烤麻糬得到靈感，先把麻糬包進切好的餅皮中，再用麵糊把餅皮黏合，下鍋油炸到餅皮金黃酥脆就能起鍋，淋上巧克力醬、焦糖醬、煉乳、糖粉等，就成了「微笑幸運拔絲餅」。趁熱咬上一口，酥脆的餅皮中帶著微微的Q勁口感，搭配麻糬的軟溜，肯定是客人都買單的飯後甜品，讓民眾中秋團圓上館子，也可以從店家的創意料理中，感受濃濃佳節氣氛！