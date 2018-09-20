腎結石患者福音 靠這招結石輕鬆清光又無傷口

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）每逢夏季泌尿科門診，腎結石求診患者明顯增加四至五成，主因多為夏天氣溫高、流汗多、尿量少，過去治療方式侵入性高、禁忌多，更可能有大出血及感染風險，且術後需住院5至10天，但現今「吸石清雷射手術」無傷口、安全性高、術後疼痛感低且最快隔天出院。

新光吳火獅紀念醫院外科部部長暨泌尿科專科黃一勝醫師說明，傳統的尿路結石治療有兩種方式，一種為體外震波碎石術，其利用震波從體外將結石擊碎，術後需大量的喝水讓結石隨尿液排出人體，結石碎片在排出的過程中，可能會刺激輸尿管，引起腎絞痛，排石過程宛如生產一般疼痛難耐。手術的成功率只有7-8成左右，且針對孕婦、過度肥胖、2.5公分以上結石或鹿角形結石患者不適用。

另一種則為經皮腎穿刺手術，屬於侵入性手術，醫師將導管由後腰部穿刺進入腎臟內，建立一個通道，後續利用儀器將結石震碎取出。術後需插入腎臟導管及導尿管且住院5-10天觀察。雖說手術的成功率高達9成，但恐有大量出血、感染或摘除腎臟、死亡的風險。

黃一勝醫師表示，「吸石清雷射手術」藉由將具專利技術的吸石清導管從尿道經輸尿管放入腎臟，再藉高階軟式輸尿管腎臟內視鏡看結石狀況，軟式內視鏡可隨意轉彎高達270度，手術治療腎結石零死角；發現結石後再以雷射擊碎結石，利用手術內的負壓裝置使導管產生吸力，如吸塵器般吸出打碎的結石，整體過程無需從腎臟穿刺，大幅降低腎臟出血及手術對於身體的傷害。