美麗信花園酒店 雨林餐廳「食蟹狂饗」

美麗信花園酒店一樓「雨林餐廳」擅長結合當季食材揉合中西式烹飪手法，推出美食節活動。此次，主廚以十種當季美蟹滿足食蟹饕客的味蕾，並結合自助餐檯上各式繽紛料理，敬邀嘉賓齊聚分享秋季所帶來的美食誘惑，感受精緻料理創造出的無限魅力。

10月1日(一)至11月30日(五)美麗信雨林餐廳推出【食蟹狂饗】美食節活動，假日時段每人加贈「法式蟹肉酥盒」；主廚精選肉質鮮美秋蟹，一次推出10種肥美蟹種，有紅蟳、石蟹、帝王蟹、三點蟹、沙蟹、松葉蟹、軟殼蟹、扁蟹、旭蟹及花蟹等，結合超值優惠價格，打造專屬秋季美食饗宴；平日午間每人NT$780+10%、平日晚間每人NT$880+10%、假日全天每人NT$980+10%，如此精打細算的超值優惠與秋季美食料理，將是與至親好友齊聚分享的完美選擇。

此次「食蟹狂饗」主廚推薦菜色有：

˙南洋綠咖哩三點蟹(限午間提供)

當季盛產的肥美三點蟹，放入與泰式綠咖哩、椰奶、香茅及檸檬葉熬煮的高湯中，再加入蛋汁、茄子及蕃茄讓口感層次更加豐富，搭配法國麵包沾上些許綠咖哩湯汁入口，是道經典的南洋美味。

˙避風塘炒沙蟹(限午間提供)

沙蟹裹粉後下油鍋酥炸，再加入自製蒜酥、豆酥及辛香料後快火翻炒，即可呈現這道灣仔海上人家，經典酒家菜之一的避風塘沙蟹。

˙蘿勒辣味石蟳肉燉飯

採用澎湖及萬里捕獲的石蟳，石蟳外殼堅硬，烹調處理繁瑣但肉質鮮美，蟹味濃郁；秋冬之際特別肥美飽滿，將石蟳熬煮後保留鮮甜高湯再佐以義式蘿勒醬汁做為燉飯基底，讓燉飯吸付飽滿蟹味湯汁，再加入少許宮保提味使燉飯更添不同的中式風情。

˙海景花蟹粉絲煲

使用有著萬里蟹超人氣冠軍美名的藍花蟹，清洗處理後稍為油炸，再加入爆香過的蒜碎、洋蔥絲等香料，翻炒後撈起再將剩餘的的醬汁加入寬粉、蝦仁、扇貝肉、高麗菜絲、香菇絲及小管圈，拌炒悶煮後即可享用鮮美入味的粉絲煲。

˙韓式軟殼蟹披薩

將軟殼蟹泡製於香料牛奶四十分鐘，讓軟殼蟹充滿乳香後，採用日式炸粉酥炸至金黃色後分切，再將青紅黃椒丁、培根、蟹味棒、韓式泡菜等與雙色起士絲一同鋪於披薩餅皮上，烤得金黃上色後淋上特製韓式醬汁，最後灑上蔥碎和白芝麻，是道韓式特色風味的Pizza。

˙桂圓紅蟳蟹殼堡(平日晚間及假日全天提供)

使用本土現流紅蟳再加入翠綠鮮甜的天津白菜、蟹肉、蝦仁等海鮮，再加入可益氣安神的美容聖品「十月龍眼桂圓」，搭配法式奶油醬灑上起士絲送入烤箱，是道充滿蟹膏奶香的極品美味。

˙澎湖奶油扁蟹(平日晚間及全天假日提供)

澎湖扁蟹是秋天最鮮甜肥美品種，搭配辛香料、玉米筍、鮮菇，以及紐西蘭純正奶油調味，包覆烹飪後，奶油的濃郁與螃蟹的鮮甜相互融合，雙倍美味更加誘人。

˙松葉蟹干貝蒸蛋

使用素有冬蟹之王美稱的日本松葉蟹，以蟹殼、昆布、堅魚等熬煮二小時以上的日式堅魚汁，加入蛋汁並佐以鮮蝦、魚肉呈現出來的美味茶碗蒸，最後將飽滿肉質的松蟹鉗和干貝放置茶碗蒸上，呈現頂級奢華的視覺感受。

˙帝王蟹肉洋芋沙拉

將阿拉斯加帝王蟹肉蒸熟後，挖取蟹肉拌入馬鈴薯泥中，再加入小黃瓜、蛋黃、玉米、最後灑上帝王蟹肉及鮭魚卵，海味鮮美，入口高雅精緻。

˙日式萬里蟹牛奶拉麵

以豬大骨湯加入日式白味噌熬煮五小時呈現牛奶色製成，最後加入蘋果讓口味濃厚鮮甜，採用日式拉麵加入魚板和魚丸，最後再放入新鮮的萬里蟹(石蟳、花蟹或三點蟹，依當日品項擇一提供)。

˙麻辣萬里蟹拉麵

主廚特製三椒辣椒醬，以花椒，辣椒，朝天椒所自製的麻辣醬加入日式拉麵湯頭，再放入魚板和魚丸，最後將新鮮萬里蟹(石蟳、花蟹或三點蟹，依當日品項擇一提供)放入，使拉麵看起來豐盛氣派。

˙珍珠蟹鹹味蛋糕

選用珍珠般的迷你小螃蟹加入麥芽糖、味醂及芝麻製成的酥脆蜜螃蟹，糖色光擇耀眼奪目，有如珍珠般的珍貴亮眼，最後灑上青蔥、海苔，再置於海綿蛋糕上。酥脆、鹹甜、鬆軟口感集於一身，饒富趣味。

其他還有「泰式嗆辣澎湖扁蟹」、「軟殼蟹蝦卵壽司」、「奶油花椰菜蟹肉濃湯」、「鮮膏牛蹄蟹」、「碳烤玉米蟹肉沙拉」等多項蟹肉料理，讓喜愛螃蟹的您吃得開心暢快。