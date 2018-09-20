林試所落實「循環經濟」　善用木竹廢棄物製8項生活用品

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）環保意識抬頭下，「循環經濟」這個名詞，最近也傳遍了全球各地，光在台灣，只要說到「木材」、「建材」、「電子零件」等，幾乎每一樣原先可能要丟棄的物品，經巧手經能被賦予第二生命，讓他們以新的形象重返市場。

林試所張彬所長表示， 林業循環經濟是將木竹等廢棄資材回收再利用，研發成生活用品， 不但可以減少廢棄物及資源浪費，產品也可以提供社會應用， 促進規模生產經濟的效果，並達成森林永續經營及保護環境的目標。

▲香氛精油微膠囊系列產品。（照片由林務局提供）

林業試驗所補充，台灣的林業存在有產業式微、竹林荒置、 廢棄林業資材造成環境污染等問題， 如何充分利用可用的資源已是重要的議題。

▲DIY木餐具。（照片由林務局提供）

林試所以區域性林業資材循環、區域性竹資源循環、木質廢棄資材加值應用三大主軸作為解決重點，以建構林業循環的經濟模式。而具體的作法就是將林業既有技術創新加值，建置模式平台，將森林資源生產、加工利用、市場服務、資訊建立、休閒文創加值等產業整合，並進行示範推廣等，以確保森林產業的永續發展。

林試所利用「廢棄木竹資材」的八項再生品分別是：

手作再生木藝品：利用剩餘資材例如回收木材舊料，研發再生DIY木藝品。 環保材料：利用可生物分解塑膠原料如聚乳酸(PLA)製造3D列印線材及可分解育苗容器。 動物墊料(動物砂)：利用國產材加工後產生之廢料製造吸濕、除臭、殺菌等高附加價值之功能性動物墊料： 木質綠色能源資材：一種生質綠色能源資材，利用粉碎的廢棄物製成顆粒燃料，可作為產熱及發電使用。 環境改善基材：利用生物材料製造生物炭及木竹醋液，以便進一步生產具有吸附雜質、異味、除溼、淨水、改良土壤等功能的產品。 文創紙：研製竹纖格拉辛紙，可應用於烘焙、秤藥紙、包裝等使用，使其具有高密度、耐油性、透濕性及高透明性等特性。 科技紙：研製竹炭奈米纖維素紙，使其對於臭氣有極佳之吸附功效。 香氛精油微膠囊：提煉精油後以自然物包覆形成微膠囊狀，具有持續延緩釋出精油芳香氣體的效果，可以製作芳香劑及防蟲蟻的產品。

▲木板凳。（照片由林務局提供）