3D列印槍支發明者性侵少女潛逃台灣　移民署：已掌握初步行蹤

(台灣英文新聞/社會組 台北報導)美國3D列印槍支發明人科迪·威爾森(Cody R. Wilson)最新消息!移民署表示,已掌握其行蹤,而《蘋果日報》則得手獨家消息,表示他曾下榻文華東方飯店。

移民署表示,美國一直都會主動通報我方,美籍性侵害前科犯來台消息,而本次該署也有接獲通報,並啓動類對象防範及關懷機制。另外,移民署説明,在美國相關部門,向我通報威爾森的通緝令後,移民署已掌握該人初步行蹤。若日後美國提出司法互助要求,我方相關單位將負責處理。

《蘋果日報》引述消息人士,指出威爾森在本(9)月6日,入住文華東方飯店,並在隔日退房離開。但現在飯店人員也不清楚他的行蹤。

以下節錄自稍早報導。

(發稿時間:2018/09/20 09:37)

《美聯社》報導,警方指控,這名嫌犯名為科迪·威爾森(Cody R. Wilson),是一家專門製造3D槍支製造公司的老闆,他涉嫌與一名未成年少女發生性關係,並在事後支付她500元美金。

This week we launched https://t.co/ZEOYuTwQFA and raised over $300k. State AG’s, thanks for playing. pic.twitter.com/3y0qX7nMpD