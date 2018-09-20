高苑科大攜新住民推廣多元文化   教你越南如何過中秋

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為推廣多元文化，高苑科大圖書館與通識中心辦理「體驗越式中秋節」活動，建置東南亞書坊， 邀請「新住民國策顧問」胡清嫻介紹越南人過中秋的習俗，盼藉此活動撫慰境外生離家在外的思想之情。

在越南，中秋節也是兒童節，家家戶戶會在傍晚的時候帶著小孩提著各式各樣的燈籠在街頭巷口出現，燈籠有各種動物、花卉、星星等造型，非常有趣，除了提燈籠討個好彩頭外，越南人還會一起出門看花燈及水燈。家中的小朋友還會收到來自長輩的禮物，並參加街頭巷尾的各式各樣節慶活動。

本身來自越南的胡清嫻是台灣首位新住民國策顧問，她發起「台越多元文化在地融合」計畫，預計1年內完成600場多元文化教育講座， 60小時的越南語傳承課程，及出版1本多元文化繪本，希望讓台灣的孩子及新二代，能真正了解越南等東南亞國家的文化。

高苑科大也特於中秋節前於校內舉辦「國際生秋節烤肉聯誼活動」。讓國際學生感受台灣於中秋佳節舉辦烤肉活動的獨特習俗，於現場一同動手生火、烤肉，感受異國節慶氣氛。

活動當天胡清嫻在圖書館館長楊佩蓉的陪同下參觀高苑科大圖書館的「東南亞書坊」，主要館藏包括東南亞語文、東南亞識讀與語言學習專書，介紹台灣節慶、民俗活動、文化與鄉土故事繪本注音書等。