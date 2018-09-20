中國散播惡意假訊息　蔡英文籲國際提高警覺

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文今（20）日表示，中國近日持續透過網路惡意散播虛假訊息，已經對民主國家的運作帶來負面影響，呼籲國際社會能共同提高警覺。

蔡總統週四上午接見美國華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）訪團，這也是她於2016年上任後，第三度和該智庫訪團會面。

蔡總統致詞時表示，近來中國持續透過網路惡意散播虛假訊息，企圖影響國際輿論，這種新型態的政治影響操作，已經對民主國家的運作帶來負面影響。她也呼籲國際社會能夠共同提高警覺。

此次率團來訪的布里德勒（Philip Breedlove）上將是於2016年才卸任的前北約（NATO）盟軍最高司令，也是繼史塔福（James Stavridis）上將後，一個月內有兩位前北約盟軍最高司令訪臺。對此，蔡總統表示，「這顯示臺灣在印太地區的和平穩定，扮演了重要的角色。」

蔡總統也強調，穩健的臺美關係是印太區域和平、穩定及繁榮的重要基礎。她期盼持續和美國合作，深化夥伴關係，共同維持一個自由、開放、繁榮的印太區域。

蔡總統接著指出，臺灣在增進國防自主能力上，也期盼能與美國有更多交流，共同維護臺海及區域的和平穩定。

面對中國的持續打壓，蔡總統則提及，聯合國大會已在本週開議，臺灣會持續向聯合國發聲，傳達臺灣可以在永續發展目標（SDGs）等全球性議題上，做出更多貢獻。