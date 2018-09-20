(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)日本媒體發佈快報，指出首相安倍晉三成功連任執政黨自民黨黨魁，任期為三年。他有望成為日本明治大帝立憲以來，在任最久的首相。

日本《NHK》報導，日本時間今（20）日下午1點，自民黨舉辦了黨魁選舉投票。其中，安倍得到了553票，而唯一對手石破茂，則只拿到254票，因此安倍成功連任自民黨黨魁，任期為3年。

石破茂（左）與日本首相安倍晉三，在自民黨黨魁選舉後握手（美聯社）

報導分析，他得勝的原因，在於經濟和外交政策成功。

《NHK》介紹，自民黨黨魁選舉，分為國會議員票405張，以及一般黨員票405張，其中黨員票依照各地自民黨黨員投票結果，進行分配。

目前安倍已經擔任首相2461天，而日本憲政史上擔任首相最久的，是第二次世界大戰前的桂太郎：他共當了2886天首相。因此若一切順利，安倍可在明（2019）年11月，突破桂太郎記錄，成爲日本立憲史上，在任最久的首相。另外，第二次世界大戰後，日本在任最久的，則是佐藤榮作：他共當了2798天。

安倍相當重視台日友好關係，也與我蔡英文總統，時常在推特上進行正面互動。詳細内容請參考這裡。聯結内為我們稍早報導。

日本《產經新聞》回顧了這場黨魁選舉。

報導説明，安倍在選戰中，發揮現任首相的優勢，強調自己安倍經濟學及外交政策等具體成果，並表示若自己得以連任，將於秋天在國會提出日本憲法第9條修正案，將自衛隊的存在，明確寫入憲法之中。

日本首相安倍晉三（中央社）

另外，根據《產經新聞》回顧，石破強調必須開發日本區域經濟的潛能，重新審視安倍經濟學，並創設所謂「防災省」，統一處理各式災害，不過他的訴求似乎未能得到自民黨員共鳴，因此不幸敗選。

前自民黨幹事長石破茂（翻攝自其推特）

根據《日本經濟新聞》發佈之快報，安倍強調，自己將全心全力完成任務，並向對手石破表達敬意。

日本是内閣制國家，因此執政黨黨魁幾乎必定成為首相。若首相失去執政黨黨魁資格，那麽一般來説該人必須離開首相的職位。

安倍成功連任自民黨黨魁 明年有望成為日本在任最久首相