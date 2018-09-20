(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們多次報導，斯里蘭卡中一帶一路債務陷阱，除了已經「租借」漢班托塔（Hambantota）港給中國長達99年，引起印度擔憂中國擴張在印度洋影響力，因此希望透過印度機場管理局，購買斯里蘭卡戰略地位重要的帕拉里（Palaly）機場，以對抗中國。然而，斯里蘭卡官員表示，該國無意將機場，交給印度。

印度《News18 》報導，斯里蘭卡民航部長席伐（Nirmal Sripala De Silva）向議會報告，該國無意將機場交給印度機場管理局。

另外，根據報導，席伐説明，除了帕拉里外，斯里蘭卡也不會將其他機場，交給其他國家，並強調這些機場都將維持原本國内用途。

斯里蘭卡漢班托塔港（圖片來源：維基百科）

有關另一座機場的相關消息，請參考我們稍早報導，以下節錄部分内容。

日本《產經新聞》報導，陷入危機的斯里蘭卡機場，名為馬特拉·拉賈帕克薩國際機場（Mattala Rajapaksa International Airport），在2013年完工，有9成費用，都來自中國貸款。

然而，《產經新聞》介紹，馬特拉·拉賈帕克薩國際機場雖然掛名國際機場，卻異常地冷清，附近只有漁村和海灘，而往阿拉伯聯合大公國杜拜的唯一定期航班，也在今（2018）年5月，正式停飛。之後，該機場每天客人，平均只有不到10人，甚至一度成爲穀倉。

對此，根據報導，斯里蘭卡交通部長，在7月上旬，表示已向印度提案，合資組成公司經營馬特拉·拉賈帕克薩國際機場。對此，雖然印度政府在7月26日，於國會稱沒有此打算，但兩者在臺面下，似乎仍在密切談判。

《產經新聞》分析，對印度來説，如果戰略地位重要的斯里蘭卡的海港和機場，都被中國拿走，則印度洋上的印中權力平衡，將大幅向中國傾斜，對印度十分不利。不過，該機場經濟效益趨近於零，因此經濟和戰略據點究竟何者重要，可能還要讓印方持續傷腦筋。

【等中國來割？】斯里蘭卡拒絕印度買下機場 官員：將維持原本國内用途