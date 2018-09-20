肥胖是遺傳惹禍？　專家：造就胖小孩的關鍵非遺傳

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）喝水呼吸也會胖!易(復)胖體質都是基因惹的禍?! 面對兒童與青少年的肥胖問題，近六成家長存在「遺傳論」迷思，然而晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎營養師提醒，瑞典研究證實，兒童與青春期的脂肪細胞數量控管，才是造成易(復)胖體質形成與否的關鍵；換句話說，家長準備的家中存糧種類，與兒童肥胖有高度關聯。

為何有些人不易變胖?有些人努力減肥卻深陷復胖溜溜球效應之苦? 趙函穎營養師表示，據瑞典研究，脂肪細胞在童年與青春期在體內不斷增加，是決定體內脂肪存量的主要因子。體內脂肪細胞數量在8-18歲會持續增加，成年(20歲)後無論胖瘦，脂肪細胞總量不再有大幅變動。

當脂肪細胞數量越多，形成易(復)胖體質的機率也會大大增加。因此監控家中存糧類型，減少孩子成長期高糖、高脂、高熱量食物攝取，將是避免成長期脂肪細胞暴增，預防成年易(復)胖體質的關鍵!

根據「家中存糧&孩童生活型態調查」顯示，發現BMI超標孩童家中最常見的存糧TOP3分別是：洋芋片、冰淇淋、泡麵；正常體位孩子偏好的存糧TOP3則是：豆漿、水果、鮮乳。此外，根據調查數據，健康存糧(尤其有存放低無糖豆漿)比例高的家庭，即使家長屬易胖體質，小孩正常體位比例仍高達近6成。

趙函穎營養師提醒家長，唯有透過改變家中存糧結構的「纖冰箱計畫」+運動習慣的養成，為孩子打造健康生活型態，才能避免成長期脂肪細胞數量的爆增導致不可逆的成年易胖體質。

以下為「纖冰箱計畫」的超市存糧補貨應符合的三原則：

1. 健康又能提供快速飽足感，避免過度進食

2. 營養成分符合基礎成長能量需求ex優質蛋白質

3. 能補充兒童平日飲食易缺乏的營養素 ex纖維質

營養師提醒，孩子嗜甜、愛吃垃圾食物的飲食習慣確實很難立刻改變，因此最簡單的方式便是以低無糖高纖豆漿取代甜飲料。高纖豆漿因同時符合飽足感可降低其他高熱量零食食用量與熱量攝取；營養成分包含協助肌肉合成的植物性蛋白質及幫助成長發育的大豆卵磷脂；以及增加纖維素的補充等三大原則，是作為「纖冰箱計畫」初入門的絕佳選擇。