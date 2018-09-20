取消移工期滿3年出國規定   創造勞雇雙贏

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）許多移工在與雇主的合約年滿3年後需出境，並再次辦理來台工作簽證，中間的空窗期不僅造成雇主困擾，移工也需花費大筆金錢才能回台。勞動部日前修正《雇主聘僱外國人許可及管理辦法》，針對外國人聘僱期滿前2至4個月，雇主須與移工協商是否續聘，最遲在聘僱期滿前2個月必須提出申請，經勞動部許可後，將可繼續留台工作，無需出境。

雲林縣政府勞工處處長張世忠表示，雲林縣一位80多歲的林先生，聘請菲律賓籍看護工阿珍照顧自己百歲年邁的老母親將近7年，母親對阿珍相當信任，前幾年辦理續聘作業，阿珍必須出國並再次辦理來台工作簽證，這次，有了期滿續聘再透過直接聘僱聯合服務中心協助，申辦流程透明化，手續也更加簡便。

《雇主聘僱外國人許可及管理辦法》修正後，外籍勞工無須返鄉再入境，不僅減少返鄉機票費用還省去人力照顧空窗期，雇主亦不必負擔重新訓練成本，對雇主及外籍勞工來說都是一大福音。

勞動部提醒，對於逾期申請續聘案件，雇主須提出補行申請，只要在外國人聘僱屆滿當日前提出申請即可。

勞動部勞動力發展署亦將續聘申請書上傳至網頁，供民眾下載使用，相關期滿續聘資訊亦可至勞動部勞動力發展署網站查詢，若想自行辦理，也可上「直接聘僱聯合服務中心」網頁，將有專人協助完成聘僱事宜。