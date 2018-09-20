自製烤肉醬當道 洗腎患者也可無負擔享用中秋烤肉

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）許多洗腎病患在中秋節前也會去營養諮詢門診詢問「我可以吃烤肉嗎？」或是「要如何準備中秋節的烤肉食材？」長庚營養治療科曹雅姿營養師表示，其實洗腎病患也可以跟家人一起烤肉過中秋，只要在食材上注意鉀離子及磷的限制，沾醬方面最好是以低鹽沾醬或自製烤肉醬來取代市售烤肉醬。

曹雅姿營養師表示，團圓烤肉已成習俗，大家在準備烤肉食材的同時，各式烤肉醬更是替美味畫龍點睛。不過國健署曾調查發現，市售烤肉醬1瓶的鈉含量高達6200毫克（約15公克的食鹽），1匙烤肉醬約15公克也有300毫克的鈉含量；而衛福部建議每日成人鈉攝取量不要超過2400毫克（約食鹽6公克），因此烤肉時重複刷上烤肉醬，鈉的攝取量一定破表。

曹雅姿營養師利用中秋節當季盛產的柚子，教大家自製一種低鹽烤肉沾醬，鈉含量小於1毫克，讓腎臟功能不好的民眾也能吃烤肉無負擔。「柚子低鹽烤肉沾醬」的作法是，首先將柚子一瓣擠出果汁及果肉，加上1湯匙米酒、2湯匙味醂、半湯匙檸檬汁和少許檸檬皮屑，攪拌均勻即可。

曹雅姿營養師建議洗腎病患，烤肉時就不要再刷上烤肉醬，要烤的蔬菜最好事先川燙過以去除一些鉀離子，肉品只需要用一點點醬油及蒜頭醃製，但千萬不要使用薄鹽醬油，因為薄鹽醬油多半是用鉀來取代鈉，洗腎病患若鉀攝取過多，很容易引起心律不整。此外，肉品及海鮮類一定要烤熟，以避免引起腸胃炎。

曹雅姿營養師強調，用沾醬取代烤肉醬，爽口美味又不油膩，而自製的「柚子低鹽烤肉沾醬」含鈉量小於1毫克，幾乎沒有鈉，心血管疾病、高血壓等慢性病患也可以選擇沾醬而不刷烤肉醬，健康烤肉過中秋。