〈時評〉中國操作舊台諜案 恫嚇台灣

中國的官方媒體央視，最近報導破獲百起台灣間諜案，但後來被發現是舊案重炒，只不過，中國選在此時刻意操作這些訊息，背後主要的動機和目的，是要塑造共同敵人、轉移內部爭議焦點，並對台灣造成一定的恐嚇作用。

中國央視日前報導，國家安全機關組織最近開展「2018─雷霆」專案行動，破獲百餘起台灣間諜案件，並且公布「間諜」真名、個資。此外，中國入口網站「騰訊網」更轉載「央視網」新聞，指稱有三名「台灣間諜人員」意圖拉攏中國赴台留學生、中國籍配偶以收集情報。

不過，經過各方人士查證後，中國官媒之一「環球時報」，曾經在2014年刊載上述三名「台灣間諜」的訊息，且引用內容、案例完全一樣。顯見這些人並非近期破獲，而是中國官媒刻意要「炒冷飯」，甚至是釋放假新聞。

事實雖然如此，但中國當局的精心操作，包括台諜報導播出的時間點，而且又是以聯播方式進行，主要是想加強宣傳力道，也讓背後的動機格外令人尋味。因為，舊故事重新包裝後，大費周章在官媒上重新宣傳，絕對背後有其政治目的。

目前美中貿易談判上，中國節節敗退，中國領導階層承受不小的壓力，而且整個中國內政動盪不安，像是教師出來要討工資，失獨群體爭取補償，還有毒疫苗、P2P受害者接連出來抗爭，中國雖然努力鎮壓，卻是一波未平、一波又起，使得官方疲於奔命應付。

內政紛擾不止的困境下，最快轉移焦點的方法，就是要求人民一致對外，透過台諜案的報導，可以激發中國人民的愛國情操，迅速攜手將矛頭指向台灣，而不再去注意內部的街頭運動發展。

另一方面，台灣在今年曾經逮捕陸生周泓旭，並且起訴新黨發言人王炳忠等人，因此，很可能是我方在偵辦「共諜」案之餘，中共方面以「台諜」案對我方所採取的報復行動，避免情報網絡在短時間內連續遭到破壞，同時也是提醒穿梭兩岸的學生，絕對不要輕舉妄動，淪為被利用的棋子，達到恫嚇的效果。

（作者李平華，資深媒體人）