(台灣英文新聞/吳東文 綜合報導)虛擬貨幣安全危機再添一樁？日本虛擬貨幣交易所Zaif驚傳遭駭客盜走資產，總金額高達67億日圓。

Zaif公司表示，從本（9）月14日起，該公司服務部分功能無法正常運作，經調查後，發現是遭到駭客攻擊熱錢包（ホットウォレット，hot wallet，也就是有連接網路的保管地）伺服器，被盜走5966個比特幣等虛擬貨幣。公司表示，已將相關情形通報警方，但為避免有人模仿犯罪手段，因此拒絕透露受害細節。

Zaif公司説明，總共有67億日圓資產遭竊，其中有45億日圓為客戶資產，22億日圓為公司自家資產。

Zaif公司坦誠，雖然正在努力修復交易系統，但目前還難以確切告知何時會恢復正常。另外，公司強調，Fisco數位資產公司（株式会社フィスコデジタルアセットグループ）已經和他們簽約，同意提供50億日圓資金，供購回虛擬貨幣，因此理論上用戶不會因本次虛擬貨幣遭竊，受到經濟上損害。

根據記者在台灣時間2018年9月20日前往虛擬貨幣消息網站coindesk確認的結果，目前市場似乎沒有對本次日本虛擬貨幣遭竊消息，做出明顯反映。

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日本虛擬貨幣交易所Zaif商標（翻攝自其網頁）

虛擬貨幣真的安全嗎？日本交易所遭駭客竊走67億日圓資產