雲朗觀光集團「兆品酒店 礁溪」插旗蘭陽平原

距離北部僅1小時車程的礁溪，為宜蘭縣觀光重鎮，而看準礁溪休閒渡假商機，加盟雲朗觀光集團旗下品牌─兆品酒店 礁溪，在籌備近三年後，於今年第3季試營運，為雲朗觀光集團於台灣的第11個據點。飯店位置緊鄰每年吸引超過40萬海內外觀光客的「湯圍溝溫泉公園」，5秒就能抵達湯圍溝，可說是住在景點裡！

雲朗觀光集團看好「景點商機」，將礁溪地區特性和溫泉源頭優勢整合，以主打「自在的溫泉假期」之姿，首度插旗蘭陽平原，更是繼雲品溫泉酒店後第二間擁有天然溫泉的度假型酒店。

此外，「積木」為少數席捲全年齡層的魅力遊具，兆品礁溪與宜蘭「積木博物館」攜手規劃台灣首見、礁溪唯一的「泊麗客房Brick Room」主題樓層，僅11間限量的獨特積木主題客房，預計將在親子旅遊市場中，創造獨家話題與專屬客群，以強化品牌競爭力與飯店住宿的附加價值。兆品礁溪試營運專案至10月底止，「初探兆品」試營運專案，雅緻雙人房僅NT$3,899起、雅緻家庭房NT$5,999起；積木主題「探索．泊麗客」專案，泊麗客雙人房NT$5,999起、泊麗客家庭房NT$9,999起；而11月溫泉季起的「漫遊湯圍」專案，雅緻雙人房NT$3,999起，「樂遊泊麗客」專案，泊麗客雙人房NT$5,999起，詳洽訂房專線(03)988-2828。※漫遊湯圍專案價未含稅及服務費。